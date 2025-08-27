La gallega Vegalsa-Eroski genera un ahorro de 40 millones para sus clientes en el primer semestre

La compañía gallega de distribución alimentaria Vegalsa-Eroski transfirió a los clientes de sus establecimientos Eroski y Autoservicios Familia en Galicia, Asturias y Castilla y León un volumen de aproximadamente 40 millones de euros en concepto de ahorro durante el primer semestre del año (concretamente, entre los meses de febrero a julio de 2025).

La cifra fue canalizada a través de acciones concretas para los miembros del programa de fidelización Eroski Club, además de promociones y ofertas directas, así como descuentos especiales para familias.

Más de 39 millones de euros en ahorro directo a clientes

Del total del ahorro generado en este primer semestre del año, 39,3 millones de euros corresponden a ventajas para los clientes canalizadas a través de la actividad promocional masiva y del programa de fidelización Eroski Club, que cuenta ya con más de 925.000 socios activos en las comunidades en las que la compañía tiene presencia a través de diferentes modalidades: tarjeta Eroski Club Oro, que ofrece un ahorro fijo del 4 % en todas las compras (y que puede llegar hasta el 6 %); la tarjeta de pago Eroski Club, que incluye todas las ventajas del Club y un 1 % de ahorro adicional en compras fuera de los establecimientos del grupo y el Plan Familias 0-12, con ventajas específicas para familias con hijos.

"Situamos al cliente en el centro de todas nuestras decisiones. Por eso, ser sus aliados en el ahorro de su cesta de la compra es una prioridad para Vegalsa-Eroski, apostando además por la calidad y el origen de los productos. Seguiremos invirtiendo en promociones y en el desarrollo de nuestro programa de fidelización con el objetivo de generar valor", destaca el director de Comercial & Marketing de Vegalsa-Eroski, Jesús Diz.

Al ahorro canalizado a través de Eroski Club se suman también las acciones vinculadas a la promoción y oferta general realizada por la compañía y la apuesta por sus marcas propias, con más de 3.000 referencias de las marcas Eroski, Eroski Basic, Natur, Eroski Bio/Eco, Seleqtia y Belle.

Durante este periodo, Vegalsa-Eroski lanzó campañas que contaban con estas marcas como protagonistas, destacando "MarcaPropistas", "Siempre Precios Bajos" y "Carro para una dieta saludable y equilibrada por 70 euros". Estas iniciativas refuerzan el valor de las marcas propias como una opción de compra saludable, asequible y de calidad, al mismo tiempo que fomentan el ahorro.

Más de 500.000 euros en ahorro para las familias

Las iniciativas comerciales centradas en ahorro se ven complementadas con los descuentos especiales para familias que Vegalsa-Eroski tiene disponibles. En este sentido, durante el primer semestre del año, la compañía permitió ahorrar 523.000 euros a los clientes que acreditaron, a su paso por caja, ser usuarios de la Tarxeta Benvida de la Xunta de Galicia; a los socios de la Asociación Galega de Familias Numerosas (AGAFAN) y/o a los titulares del carné oficial de familia numerosa de la Junta de Castilla y León.

Dichos usuarios pueden disfrutar de un descuento del 3% en el total de su compra en el caso de la Tarxeta Benvida y de un 2,5% en el caso de las familias numerosas de Galicia y Castilla y León.

"Con esta iniciativa queremos contribuir a aliviar, en la medida de lo posible, la carga económica de las familias, especialmente las numerosas. Se trata de una muestra más de nuestro compromiso con las personas y con la sociedad", afirma Gabriela González, directora de Sostenibilidad y Comunicación Corporativa de Vegalsa-Eroski.