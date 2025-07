Galicia ya tiene su primer hub aeronáutico: Hablamos con los artífices de Atlantic Air Academy

Contenido patrocinado

En un contexto en el que la aviación busca profesionales cada vez más preparados y adaptados a las exigencias del entorno real, Galicia acaba de dar un paso pionero en la formación aeronáutica. Atlantic Air Academy nace como la primera escuela de pilotos en España integrada en el corazón operativo de una aerolínea, Atlantic Air Solutions, una compañía gallega referente en aviación ejecutiva en Europa. El proyecto surge de la alianza con AFN - Aeroflota del Noroeste, escuela de pilotos con casi tres décadas de trayectoria - y supone la creación de un hub aeronáutico sin precedentes en A Coruña, capaz de ofrecer una experiencia formativa conectada directamente con la realidad del sector.

Al frente de esta iniciativa están Lucas Alonso Pena, CEO de Atlantic Air Solutions y antiguo alumno de AFN, y David Fernández, director de la escuela y figura clave en la formación de generaciones de pilotos. Juntos lideran una propuesta que combina excelencia académica, contacto directo con operaciones reales y una visión compartida: formar a los pilotos del futuro desde dentro de una aerolínea activa.

Y para descubrirlo todo sobre este nuevo proyecto, Lucas y David nos han contado a Quincemil cómo nació Atlantic Air Academy, qué impacto tendrá en el ecosistema aeronáutico gallego y por qué creen que este modelo puede transformar la manera en que se enseña a volar en España.

"A los jóvenes que sueñen con ser pilotos les diríamos que este es su momento y que aprovechen la oportunidad de formarse en casa con recursos de primer nivel, sin renunciar a sus sueños para entrar por la puerta grande en el mundo de la aviación" Lucas y David

Lucas, David, antes de nada, enhorabuena por el lanzamiento de Atlantic Air Academy. ¿Cómo nace la idea de crear una escuela de pilotos integrada dentro de una aerolínea? ¿Cuál fue el momento clave en que decidisteis dar este paso?

Lucas: Esta integración era un paso natural. Durante años, hemos confiado en pilotos formados en AFN. Muchos de ellos son hoy parte esencial de nuestro equipo en Atlantic Air Solutions. Yo mismo me formé en esta escuela. La idea de unir fuerzas no es nueva, pero ha llegado en un momento de madurez para ambas partes. La clave ha sido compartir visión, valores y territorio. Ahora podemos ofrecer una formación especializada, con los recursos de una aerolínea real y la experiencia formativa de una escuela consolidada.

David: Para nosotros ha sido también una evolución lógica. Llevamos más de 30 años formando pilotos, y siempre hemos apostado por una formación de máxima calidad. Esta alianza nos permite dar un salto cualitativo: nuestros alumnos ya no solo se preparan para ser pilotos, viven la aviación desde dentro.

Lucas, como piloto formado en AFN y ahora CEO de una aerolínea, ¿Qué significa para ti cerrar este círculo y lanzar una academia?

Lanzar Atlantic Air Academy es algo que me ilusiona especialmente. Hay una relación especial con AFN, más allá de lo profesional, que viene de varios años atrás. Es el lugar donde me formé como piloto y también ha visto crecer a muchos de los que hoy son pilares fundamentales del equipo de Atlantic Air Solutions. Poder ofrecer a futuras generaciones una formación única y de calidad, directamente conectada con una aerolínea, es algo que me llena de orgullo. Compartir este sentimiento con todo el equipo y transmitirlo a quienes están por venir es, sin duda, una de las partes más gratificantes de este proyecto.

David, con casi tres décadas al frente de AFN, ¿Qué representa este paso para una escuela que ha formado generaciones de pilotos y ahora da un salto tan disruptivo?

Representa una nueva etapa, llena de ilusión y de visión de futuro. Hemos formado a cientos de pilotos a lo largo de los años, y muchos de ellos están hoy volando por todo el mundo. Integrarnos en una aerolínea es una oportunidad única de enriquecer nuestra propuesta formativa. Supone también reconocer que la formación debe evolucionar, adaptarse y ofrecer experiencias reales. Esta integración lo permite.

"Galicia siempre ha tenido grandes profesionales en el sector, pero hacía falta un proyecto que concentrara todo ese potencial. Atlantic Air Academy lo hace posible" David Fernández, director de la escuela y figura clave en la formación de generaciones de pilotos

Atlantic Air Academy es la primera escuela en España que permite a los alumnos formarse desde el primer día en el entorno real de una aerolínea. ¿Qué ventajas concretas ofrece este modelo respecto a las escuelas tradicionales?

Lucas: La diferencia fundamental es que nuestros alumnos están dentro del ecosistema de una aerolínea desde el primer día. No hablamos solo de teoría o de simuladores. Aquí conviven con pilotos en activo, con operaciones reales, con departamentos técnicos y de planificación de vuelos. Eso les da una ventaja competitiva clara y los prepara mejor para el entorno laboral que les espera.

Cessna Citation CJ2+, con matrícula D-IMFE, de Atlantic Air Solutions. Cedida

¿Cómo será la formación de los alumnos, su día a día? ¿Qué tipo de acceso tendrán a las operaciones, a la flota o al día a día de una aerolínea como Atlantic Air Solutions?

David: La formación seguirá manteniendo los altos estándares técnicos que nos caracterizan, pero ahora se enriquece con el contacto directo con la operación real. Los alumnos podrán visitar la base operativa, observar vuelos desde dentro, asistir a sesiones de briefing, y conocer el trabajo del equipo de mantenimiento y planificación. Este contacto constante con la aerolínea les aportará una visión integral.

¿Qué papel jugarán los instructores en activo dentro de la formación? ¿Cómo se equilibra la experiencia práctica con la excelencia académica?

Lucas: Para nosotros era esencial que los instructores estuvieran no solo altamente cualificados, sino también conectados con el sector real. Muchos de ellos son pilotos que vuelan cada semana y que pueden transmitir conocimientos actualizados, basados en la experiencia. Ese equilibrio entre teoría y práctica es clave para nosotros. No se trata solo de cumplir con los requisitos, sino de formar con excelencia.

"Nuestros alumnos están dentro del ecosistema de una aerolínea desde el primer día. No hablamos solo de teoría o de simuladores" Lucas Alonso Pena, CEO de Atlantic Air Solutions y antiguo alumno de AFN

¿Qué perfil buscáis en los alumnos de Atlantic Air Academy? ¿Qué tipo de talento esperáis atraer?

David: Buscamos personas comprometidas, con vocación, pero también con la mente abierta. El talento que queremos atraer no es solo técnico, también humano. Pilotos capaces de trabajar en equipo, con responsabilidad y criterio. Esta profesión exige una mezcla de precisión, liderazgo y humildad. Y eso lo fomentamos desde el primer día.

Este proyecto nace en Galicia, en A Coruña. ¿Qué supone para vosotros consolidar un hub aeronáutico en esta región y qué impacto esperáis que tenga en el entorno local?

Lucas: Es una gran satisfacción poner en valor lo que se está haciendo desde Galicia. Durante años, los jóvenes que querían formarse como pilotos tenían que irse fuera. Ahora les podemos ofrecer la experiencia desde aquí, con una formación excelente y estando conectados con una aerolínea operativa. Esto genera empleo y posiciona a la ciudad de A Coruña como un centro aeronáutico que atrae talento de fuera. Es un proyecto de largo recorrido.

David: Galicia siempre ha tenido grandes profesionales en el sector, pero hacía falta un proyecto que concentrara todo ese potencial. Atlantic Air Academy lo hace posible.

En términos de empleabilidad, ¿cómo creéis que Atlantic Air Academy puede influir en el futuro profesional de sus alumnos y en el desarrollo del sector aeronáutico en España?

David: Estamos convencidos de que este modelo marca la diferencia. Un alumno que ha tenido contacto desde el inicio con una aerolínea real está mejor preparado. Tiene más recursos, más herramientas y una red de contactos que facilita su acceso al mercado laboral.

Lucas: Y no solo eso. Esta formación también nos permite a nosotros identificar talento de forma más temprana, nutrir nuestras propias operaciones y ayudar a que el sector crezca con profesionales realmente preparados.

¿Creéis que este modelo puede marcar un antes y un después en la formación de pilotos en nuestro país?

Lucas: Sin duda. Es algo que no existía en España. No hay otro centro donde una escuela esté integrada en una compañía aérea real. Este modelo es más exigente, pero también más completo. Y creemos que va a ser una referencia para otras iniciativas similares.

Lucas, Atlantic Air Solutions nació hace 15 años con una visión muy clara. ¿Qué ha sido lo más difícil - y lo más gratificante - del camino recorrido hasta aquí?

Lucas: Lo más difícil ha sido mantener el nivel de exigencia constante y crecer sin perder nuestra esencia. En un sector como este, los retos son diarios. Pero lo más gratificante ha sido construir un equipo comprometido, una operación sólida, y ver cómo lo que empezó como un sueño se ha convertido en una realidad con impacto. Esta academia es una extensión de esa historia.

Atlantic Air Solutions pone mucho énfasis en su cultura de equipo. ¿Cómo se traslada ese espíritu de "#volamosenequipo" a la nueva academia?

Lucas: "Volamos en equipo" no es solo un lema, es nuestra forma de trabajar. Y eso se traslada desde el primer día a Atlantic Air Academy. Aquí no hay jerarquías rígidas, hay colaboración, mentoring y acompañamiento. Queremos que nuestros alumnos sientan que forman parte de un equipo desde el minuto uno.

Interior de uno de los Cessna Citation CJ2+, con matrícula D-IBEA, de Atlantic Air Solutions Cedida

¿Qué retos y oportunidades véis en el futuro próximo de Atlantic Air Academy?

David: El principal reto es seguir creciendo sin perder calidad. Queremos ser una referencia, pero también queremos que cada alumno se sienta parte de algo especial. La oportunidad más clara es consolidarnos como un modelo de éxito en España y fuera. Y también, por qué no, ayudar a transformar la formación de pilotos en el país.

Por último, ¿Qué les diríais a los jóvenes gallegos que sueñan con ser pilotos y que hoy pueden formarse sin salir de su tierra, en una escuela integrada en una aerolínea real?

Lucas: Que este es su momento. Que pueden formarse en casa, con recursos de primer nivel, sin renunciar a sus sueños. Galicia tiene ahora su propio hub aeronáutico, y ellos pueden ser parte de él.

David: Que aprovechen esta oportunidad. Que entren por la puerta grande en el mundo de la aviación. Nosotros estamos aquí para acompañarles y prepararles para un futuro que ya está despegando.