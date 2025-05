Europa no ve "indicios de una posible infracción" en el proceso de autorización de Altri en Galicia

La Comisión Europea considera que "no existen indicios de una posible infracción" del derecho de la Unión "en esta fase del procedimiento" relativo al proyecto de Altri en Palas de Rei (Lugo). Así se pronuncia la comisaria de Medio Ambiente, Jessika Roswall, en una respuesta idéntica a las preguntas formuladas por las eurodiputadas Ana Miranda (BNG) y Estrella Galán (Sumar), según avanzó Praza.

En concreto, Miranda interrogaba por la eventual "vulneración en Galicia" de la directiva sobre los hábitats con respecto a la presencia de hábitats prioritarios y especies críticas desprotegidas, "por inacción administrativa". Por su parte, Galán se refería también a la "posible vulneración de normativa comunitaria en el proyecto Gama (macrocelulosa de Altri) en Galicia".

"La declaración de impacto ambiental emitida por las autoridades competentes no constituye una autorización para el desarrollo del proyecto", advierte la comisaria. Al respecto, precisa que esta "está sujeta a la obtención de todos los permisos pertinentes exigidos por la legislación medioambiental de la UE".

Roswall considera que en la actual fase "no existen indicios de una posible infracción" y avisa de que la Comisión "carece de competencias para suspender proyectos en los estados miembro". Así, ciñe su capacidad de intervención a "los casos estructurales y sistémicos, no a las situaciones puntuales de presunto incumplimiento".

Fondos del MRR

Además, indica que, "según la información disponible, no parece que el proyecto a gran escala de Altri esté recibiendo fondos del mecanismo de recuperación y resiliencia (MRR) en este momento". Por ello, la Comisión "no está en condiciones de evaluar la conformidad del proyecto con los requisitos del MRR, incluido el principio de no causar un perjuicio significativo".

La visita a Altri

Por otra parte, Altri informa de una visita realizada por una delegación de la asociación de productores de madera de Viveiro, integrada por más de 30 miembros de la organización y encabezada por su presidente, Manuel Galdo. Esta delegación, según la nota de prensa, "ha viajado a Portugal para conocer personalmente las instalaciones de Altri y los proyectos de gestión forestal e investigación que la empresa está desarrollando en ese país". El comunicado incluye declaraciones de Manuel Galdo, que asegura haber visto "una manera diferente de hacer las cosas, basada en la investigación y las buenas prácticas".

Por su parte, el miembro del comité ejecutivo de Altri y responsable de la gestión forestal y el suministro de madera y biomasa, Miguel Silveira, ha explicado a los miembros de esta asociación que la idea de la compañía es "trasladar toda esta filosofía de trabajo al proyecto GAMA, el de Palas, para poner en valor el monte gallego".

"Aportaremos nuestro 'know how', ya que contamos con un equipo integrado por cerca de 100 personas que viene desarrollando desde hace años un intenso trabajo de I+D y mejora genética por el que somos reconocidos mundialmente", resalta Altri.

Altri Forestal gestiona unas 100.000 hectáreas de superficie forestal en Portugal y España y asegura que busca "un equilibrio entre los bosques de producción, esenciales para la actividad de la compañía, con bosques de conservación, preservando los valores naturales presentes".

Asimismo, cuenta con siete bioestaciones desde las que se monitorea la flora y fauna de todos los hábitats en los que está presente y apunta al objetivo de alcanzar las 15 en 2030.

La empresa afirma que desarrolla también "una importante labor de formación y prevención de riesgos laborales", que imparte en un vehículo adaptado a esta tarea que se desplaza a los lugares de trabajo, donde tratan de que los trabajadores se involucren en la formación, compartiendo su experiencia.

Con este formato, Altri Forestal imparte unas 7.000 horas al año de formación a trabajadores del sector en colaboración pública y privada, según sus datos.

Recientemente, Altri ha reforzado su presencia en Galicia con la adquisición de Greenalia Forest, una de las principales empresas del sector forestal en la comunidad, y de Greenalia Logistics, operación que anunció el pasado mes de enero y que supone "un paso estratégico" en su proceso de expansión en Galicia.