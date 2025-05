Compromiso y gestión, claves por las que el polígono de Agrela en A Coruña renueva su calidad

En mayo de 2017 el polígono empresarial de Agrela en A Coruña se convirtió en el primero de Galicia y el tercero de España en obtener la certificación de calidad. Cuatro años después renovó su distintivo, una bandera de color púrpura que ondea en uno de los accesos. Y este martes vuelve a celebrar, por tercera vez, el otorgamiento de la Coordinadora Española de Polígonos Empresariales (CEPE), en colaboración con la Asociación Española de Normalización y Certificación (Aenor).

Asociación de Empresarios de Agrela El Concello de A Coruña renovará 20.000 metros cuadrados de firme en el polígono de Agrela

El reconocimiento como Polígono Empresarial de Calidad es el único estándar europeo que audita y reconoce la calidad integral de las áreas empresariales tras superar una rigurosa auditoría que evalúa aspectos como la calidad urbanística, la legalidad, la sostenibilidad, la integración con el entorno, el compromiso social y, sobre todo, la gestión del polígono empresarial.

Los actos de renovación de la marca de calidad han tenido lugar esta mañana en Agrela. Su asociación de empresarios ha destacado que conservar esta distinción supone el reconocimiento de "años de esfuerzo, colaboración y compromiso por parte de la asociación y de todas las empresas, administraciones y personas trabajadoras que forman parte de este entorno empresarial", así como "la profesionalidad, eficacia y compromiso con que se gestiona día a día el polígono".

Representantes de todas las administraciones públicas, entre ellos el delegado del Gobierno en Galicia, Pedro Blanco; el conselleiro de Facenda, Miguel Corgos; y la alcaldesa de A Coruña, Inés Rey, han participado en una mesa institucional junto con directivos y expresidentes de la asociación, empresarios y empresarias de Agrela, representantes sindicales y otros polígonos empresariales de la provincia.

"Retos pendientes"

El vicepresidente de la entidad, Joan Vidal, hizo una mención especial a su presidente de honor, Manuel García Santamaría, por su trayectoria y compromiso, y al homenaje permanente al también presidente de honor, Eduardo Diz, cuyo nombre da título a la glorieta donde se izó, como colofón del acto, la bandera que simboliza la certificación de calidad del polígono.

La alcaldesa, Inés Rey, en el centro, interviene en el acto de la Asociación de Empresarios de Agrela.

La gerente de la asociación, Teresa Firvida, destacó que "esta marca de calidad no significa que no tengamos aún muchos retos pendientes en materias como la movilidad o las infraestructuras". "Significa que hemos alcanzado unos estándares mínimos que todavía no están presentes en muchos otros polígonos empresariales de España. Y eso es algo que también debemos saber reconocer y poner en valor", añadió.

Impulso municipal a la movilidad

La alcaldesa de A Coruña avanzó en su intervención que el Concello tiene entre sus perspectivas para los próximos meses llevar a cabo mejoras en el transporte público y en la movilidad en el ámbito del polígono de Agrela. Rey destacó la necesidad de ampliar opciones para facilitar los desplazamientos laborales, apuntó la posibilidad de crear dos nuevas estaciones del servicio de BiciCoruña y aludió a la conexión con el polígono en el marco del futuro servicio de transporte urbano en autobús, actualmente

en fase de estudio.

"Será uno de los aspectos que tendremos en cuenta de cara a la nueva licitación porque somos conscientes de la necesidad de conectar más y mejor el polígono. Nuestro objetivo es lograr su integración total en el paisaje urbano de A Coruña, con todo lo que eso implica a nivel de servicios públicos", comentó la alcaldesa.

Desde Agrela se ha hecho también un llamamiento a otros polígonos empresariales de Galicia para que se sumen a este modelo de calidad. "Compartir conocimiento y experiencia también es construir calidad", afirmaron los asistentes, que ofrecieron apoyo a quienes deseen iniciar este camino.