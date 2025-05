Unión sorpresa de Zara y Bonilla a la Vista para niños de A Coruña en la tienda de calle Compostela

Zara no para de sorprender a sus clientes, especialmente en sus tiendas insignia, y tras las tiendas efímeras de Navidad, la sección de papelería con posibilidad de personificar diferentes elementos o haber teñido varios espacios de azul y blanco a causa de la colaboración con la popular cuenta de redes sociales Style not Com, ahora llega una deliciosa únión con una empresa muy coruñesa.

Se trata de la conocidísima marca de churros Bonilla a la Vista, que este viernes está sorprendiendo a los clientes más pequeños del Zara de la calle Compostela de A Coruña con un llamativo carrito en el que se anuncia la colaboración entre ambas empresas: "Zara X Bonilla a la Vista".

En esta sección de niño, el carrito que muestra los colores corporativos de la marca, azul y blanco, tiene expuestas varias latas de diferentes tamaños de sus famosas patatas, además de una totebag y varias sudaderas azules y blancas con el logo de la marca, presumiendo así de esta histórica empresa fundada en 1932 en la ciudad.

No es la primera vez que Bonilla está relacionada con Zara dado que en sus tiendas efímeras navideñas en ocasiones se ha podido degustar chocolate con churros de la marca coruñesa, formándose grandes colas, al igual que ocurre habitualmente en las diferentes sedes de Bonilla repartidas por la ciudad.

Asimismo, las tallas de estas prendas exclusivas que tienen unidades limitadas, van desde el año y medio hasta los 14 años, a excepción del diseño azul con patatas de bonilla en el centro cuyas camisetas son de tallas grandes.