Alfonso Rueda espera que la fábrica de Sargadelos en Cervo (Lugo) reabra "cuanto antes"

El presidente del ejecutivo gallego, Alfonso Rueda, expresó esta mañana su opinión ante los últimos hechos sucedidos en torno al cierre de la fábrica de Sargadelos en Cervo (Lugo) a preguntas de los medios de comunicación.

"Veo deseable que se retome la actividad cuanto antes en una factoría tan importante por muchas razones, no solo económicas, sino también por los puestos de trabajo y por lo que significa a nivel de cultura. Lógicamente seguimos de cerca el asunto, el mensaje que hay que lanzar es el de retomar actividad cuanto antes", dijo.

Sobre la situación de los empleados, Rueda manifestó que "estamos en permanente contacto con personal y trabajadores e insisto en que sea inminente y cuanto antes mejor la reapertura de la fábrica. Ese es el objetivo a conseguir, si no estamos en otro escenario que no es deseable para nadie".

Rueda también mostró su disconformidad con la situación, afirmando que "si estuviera conforme no estaría diciendo lo que digo, tiene que cesar el cierre y pasar a la apertura. Sigo considerando que el cumplimiento de la legislación laboral es ineludible. Otra cosa es la flexibilidad dentro del marco que establezca la ley. Esto es conveniente para facilitar el restablecer la situación y con eso estoy de acuerdo y todo el mundo, que cuanto antes Sargadelos sea origen de buenas noticias por lo que supone y no lo que genera en los últimos días que no nos gusta, por lo menos a mí".