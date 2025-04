Xunta, BNG y PSdeG instan a evitar el cierre de Sargadelos: "Galicia no se lo puede permitir"

Posible exposición a sílice

En la propia carta remitida por el responsable de Sargadelos con fecha de este 2 de abril, Segismundo García recuerda el requerimiento hecho por la inspección: "Se deberá formar e informar a todos los trabajadores con posible exposición a sílice cristalina sobre los riesgos existentes para su salud...", recoge.

Y remite a una respuesta a ese requerimiento en la que él mismo se refería a la "manifiesta incompetencia" de la dirección "para saber proteger la salud de sus trabajadores y visitantes" e instaba al cierre y precintado de las instalaciones.

Ahora, indica que se atreve a "proceder al cierre de la planta de producción, con fecha de hoy mismo" y pide a Trabajo que no lo interprete como un "look out o cierre empresarial".

"Ante la dificultad para respetar y acometer la ingente normativa vigente, y dado que, según dicen, nuestra salud corre peligro, nos parece obligado no demorar el cierra para evitar multas, sinsabores y dar satisfacción cumplida a esa solícita inspección", apunta.

En la carta, García añade que ve "imposible cumplir sus plazos" y por ello argumenta que recurre al cierre, y agrega que merece "un descanso".