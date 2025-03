Rafa Nadal imparte una charla motivacional en la sede de Inditex en A Coruña

El popular deportista e icono del tenis español, Rafa Nadal, es el gran protagonista de este lunes en la sede de Inditex en Arteixo. El mallorquín, considerado uno de los mejores deportistas españoles de todos los tiempos y con numerosos hitos deportivos a sus espaladas, ha intervenido en las Zara Talks repasando su trayectoria.

También ha hablado de las luces y sombras del éxito, del cuidado de la salud mental a nivel personal y profesional y cómo ha gestionado el éxito desde tan joven.

El deportista coge de esta forma el relevo del diseñador John Galliano, que estuvo la semana pasada en el mismo formato de conversaciones desvelando los entresijos del mundo de la moda. Una voz importante dado que ha trabajado durante décadas en las principales casas de moda.

"Lo que te conduce a seguir es la ilusión personal"

Nadal, en su conversación con la periodista de Eurosport Marta Sánchez, trató temas como el autocontrol y la "importancia del psicólogo": "Menos mal que cada vez se ve más". A preguntas sobre su retirada y cómo tomar esta decisión, Nadal ha concretado que "es un proceso que ha llevado tiempo y que la vida te lleva a eso".

Rafa Nadal durante la entrevista. Cedida

Todo ello unido a su operación de cadera, que supuso un inconveniente importante. Todo esta fase ha estado influida, además, por su nueva faceta de padre, que concretó que le ocupa tiempo pero que le ayuda a sobrellevar este cambio de vida lejos del deporte de élite y la alta competición.

"He llevado la retirada con normalidad, estoy satisfecho de lo que he hecho y con la conciencia tranquila", matizó.

La conversación continuó con un Nadal abierto en canal en la que explicó que en carreras exitosas como la suya "sí que es cierto que la genética tiene que ver". "No quiero estropear el discurso de nadie sobre el esfuerzo, que por supuesto la actitud y la ambición sanas son muy importantes, pero veo muy dificil que si hubiese tenido esa parte genética no habría llegado dónde lo he hecho", ha reconocido.

Cuestionado sobre si las raíces del lugar de dónde se viene ayudan al éxito, en su caso la localidad mallorquina de Manacor, Nadal confirmó que "por supuesto". Rememoró que lleva entrenando a nivel profesional desde los 8 años pero siempre con su grupo de amigos desde los 3 años muy cerca.

"Como español me siento orgulloso de mis raíces", afirmó, a la vez que se dirigió a todos los presentes en Inditex en su charla en el salón de actos y online felicitándoles por tener también raíces, en este caso vinculadas a Galicia, al igual que la propia Inditex, siempre reivindicando sus orígenes en la comunidad de diversas formas.

"Lo que te conduce a seguir es la ilusión personal", opinó antes de ser preguntado por trabajadores que acudieron a esta charla con una hora de duración y en la que el deportista acabó ovacionado a la par que emocionado.