Vegalsa-Eroski y Down Coruña se unen por la inclusión de las personas con síndrome de Down

Impulsar la inclusión real de las personas con síndrome de Down y otras discapacidades intelectuales: este es el objetivo que persigue el acuerdo de colaboración anual, firmado hoy, jueves, por la presidenta de Down Coruña, María Díaz, y la directora de Sostenibilidad y Comunicación Corporativa de Vegalsa-Eroski, Gabriela González.

En el marco de este acuerdo, la compañía ha hecho entrega de una aportación económica de 10.000 euros que servirán para contribuir a fortalecer los proyectos sociales de Down Coruña en dos ámbitos: por un lado, se reforzarán las iniciativas de trabajo, incluyendo el proyecto de empleo con apoyo, y por otro, se utilizarán para impulsar el área de Vida Adulta de la asociación, concretamente el acompañamiento en la etapa de envejecimiento para las personas con síndrome de Down y otras discapacidades intelectuales.

"La renovación de esta alianza con Vegalsa-Eroski es una maravillosa noticia que nos permite seguir avanzando en la inclusión real de personas con síndrome de Down y otras discapacidades intelectuales, impulsando su vida adulta, su envejecimiento digno y nuevas oportunidades. El apoyo de Vegalsa-Eroski es un ejemplo de cómo las empresas pueden contribuir a una sociedad más justa e inclusiva.", explica María Díaz.

"La colaboración que mantenemos con Down Coruña es un pilar fundamental para nosotros y nuestras políticas de inclusión. Conocemos en primera persona el trabajo que se realiza desde la Asociación y sabemos lo positivo que es para la sociedad y en especial para la ciudad. En Vegalsa-Eroski llevamos años defendiendo políticas inclusivas porque somos conscientes de que todos somos diferentes y que todos tenemos algo que aportar a la sociedad", comenta Gabriela González.

Por una sociedad más inclusiva

La compañía lleva años colaborando con diversas iniciativas de Down Coruña. Buen ejemplo de ello es su participación en la campaña de la empresa, Céntimos Solidarios, así como la adquisición de 400 calendarios de la asociación que la compañía ha repartido en Navidad entre los trabajadores de la sede.

Además, Vegalsa-Eroski también ha puesto a disposición de sus clientes bolsas solidarias en favor de Down España en sus 78 establecimientos de Autoservicios Familia y todo el dinero recaudado de la venta de este producto durante 2025 irá destinado a la asociación para apoyar sus programas de inclusión.

Vegalsa-Eroski fue galardonada en el XXIII Encuentro Nacional de Familias de Personas con Síndrome de Down, con el Premio Trébol a la Solidaridad de Down España. Un reconocimiento al apoyo continuo a entidades de Down Galicia, a las acciones que promueve para reducir las desigualdades sociales y a la inclusión real de las personas con síndrome de Down.