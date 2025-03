Zara empieza una reforma en su primera tienda en A Coruña, la de la calle Juan Flórez

Inditex cumplirá 40 años como grupo empresarial el próximo mes de junio. Pero su primera tienda en A Coruña, el Zara de la calle Juan Flórez en la esquina con la avenida de Arteixo, llegará al medio siglo de vida este año. Lo celebrará con una pequeña reforma, indican fuentes de la compañía textil, por lo que desde esta mañana está cerrada.

No hay más información, tan solo el avance del comienzo de una obra en Zara que coincide con la comunicación de los resultados económicos de Inditex durante el ejercicio 2024, mañana miércoles en la sede central de Arteixo.

Los analistas que habitualmente siguen la evolución de la multinacional fundada por Amancio Ortega estiman que la empresa volverá a establecer un nuevo récord en ventas y beneficios, con la incógnita por resolver si el crecimiento se reflejará con doble dígito.

El Zara de Juan Flórez tiene desde hoy la verja bajada y oculta sus escaparates. No es la primera vez que afronta una reforma interior, ya lo hizo hace trece años cuando otras tiendas adoptaron un diseño, decoración y concepto similares a los del comercio de la Quinta Avenida de Nueva York.

A la de Juan Flórez le sucedieron más Zara en el centro de la ciudad y en los centros comerciales coruñeses, ubicaciones en las que algunas cerraron y otras siguen abiertas.

Mensajes en colección cápsula

Inditex también ha llevado a cabo otra novedad este mes de marzo en otra tienda Zara, la de la calle Compostela. Se trata de una colaboración entre la compañía y la popular cuenta de redes sociales Style not Com, con la que ha teñido de color azul y blanco parte del establecimiento.

Consiste en la difusión de mensajes breves sobre moda en letras blancas sobre fondo azul en prendas y complementos de una colección cápsula disponible en esta tienda y online durante diez días, una iniciativa que también se ha realizado en los comercios insignia de Londres, Milán, París y Nueva York con mensajes como “What's your fashion capital?", "Sun is hot but fashion is hotter", "I always end up at Zara" o "Fashi-on, Fashi-off".