Benigna Peña, presidenta del Hospital San Rafael de A Coruña, premiada por su liderazgo empresarial

La Confederación de Empresarios de A Coruña (CEC) ha celebrado esta tarde el acto de entrega del Premio "Liderazgo Empresarial", que en su XIV edición ha querido distinguir a Benigna Peña, presidenta del Hospital San Rafael. El galardón fue recogido en nombre de la homenajeada por Javier Peña, director gerente del Hospital San Rafael, de manos del presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, y el presidente de la CEC, Antonio Fontenla.

La CEC le da este galardón "por su destacada contribución en la creación y consolidación de un proyecto empresarial y social de referencia, cimentado en la promoción de uno de los mayores valores para la sociedad: la salud". Fontenla subrayó en su intervención la importancia de este Premio que "permite visibilizar a las grandes personas que están detrás de los proyectos empresariales más relevantes de nuestra provincia, y reclamar para ellas mayores cotas de prestigio social".

En ese sentido, afirmó que el premio a Benigna Peña supone además un homenaje a la memoria del Dr. Rafael Hervada: "Queremos reconocer con este galardón el éxito del liderazgo compartido de los fundadores del Hospital San Rafael". "A su lado Benigna Peña fue la responsable de la ejemplar gestión empresarial que consiguió sacar adelante esta utopía. Una mujer que supo ser líder en un tiempo de hombres, donde los techos de cristal eran prácticamente irrompibles y estaban mucho más bajos", indicó.

El presidente del empresariado coruñés también destacó que, como presidenta del Consejo de Administración del Hospital San Rafael, Benigna Peña "se mantuvo fiel a su compromiso con la excelencia asistencial, el impulso a la labor docente e investigadora y, sobre todo, con la dimensión humana de la medicina". Además, subrayó su "férreo compromiso social", impulsando en 2015 la constitución de la Fundación San Rafael, cuyos pilares son la formación, la investigación biomédica y la acción social dirigida al fomento de la salud en colectivos vulnerables.

Por todo ello, "es un ejemplo que define el liderazgo en las empresas familiares, verdadera columna vertebral de nuestra economía, generadoras de riqueza, empleo y bienestar desde el compromiso con la sociedad y el territorio donde se radican", dijo.

Tras la entrega del galardón, el presidente de la Xunta de Galicia, Alfonso Rueda, reconoció la trayectoria de Benigna Peña como un "ejemplo de liderazgo, visión empresarial y compromiso con la sanidad gallega a lo largo de más de cincuenta años". Asimismo, destacó el papel fundamental de la homenajeada "en la creación y desarrollo de proyectos que mejoraron la vida de muchas personas, convirtiéndola en una figura de referencia en la comunidad empresarial y en el ámbito sanitario".

También el delegado del Gobierno en Galicia, Pedro Blanco, subrayó que "los verdaderos líderes son aquellas personas que nos inspiran a avanzar, a crear un mundo mejor, y que lo hacen desde la discreción y la humildad". Sobre esta base, afirmó que "Benigna Peña, por su trayectoria empresarial y vital, es el mejor ejemplo de esta definición".

"Una medicina social y humana"

Entrega del premio CEC

Javier Peña recogió el galardón en nombre de la presidenta, ausente por motivos de salud sobrevenidos, e inició su intervención agradeciendo a la CEC la concesión del premio. Un reconocimiento que hizo extensivo a todas las personas y profesionales que han formado parte de la historia del hospital en sus 55 años de vida, con un recuerdo muy especial para su fundador, el Dr. Rafael Hervada.

Posteriormente dio lectura al discurso de la premiada: "Cuando recibí la concesión por parte del presidente de la CEC, mi querido amigo Antonio Fontenla, del Premio de Liderazgo Empresarial, debo confesar que sentí una profunda emoción, y no por lo que me reportaba a mí a nivel personal, si no por tener el honor de representar y presidir un grupo empresarial, merecedor de tal distinción. No puede disociar mi vida sin la del Hospital San Rafael y sin el trabajo conjunto que tuve el privilegio de desarrollar, desde su creación, junto al Dr. Rafael Hervada. El proyecto de estos servicios médicos-sanitarios, que fue la base del Hospital, se concibió en base a realizar una medicina social y humana, con calidad científica y tecnológica", escribió Benigna Peña.

La presidenta del Hospital San Rafael también quiso poner en valor la vocación científica y docente de la institución, recogida en los Estatutos Fundacionales, la calidad del equipo humano que conforma el centro y el decidido espíritu de innovación tecnológico que sigue vivo hoy: "Fuimos el primer centro en instalar una resonancia magnética en Galicia, el primer robot quirúrgico Da Vinci en la Comunidad o, recientemente, la primera Sala Híbrida para Intervencionismo en un centro privado. Pero, sobre todo, mantenemos ese espíritu de medicina humana y personalizada y tenemos, lo que más orgullo me genera, un selectísimo equipo humano, profesional, que ha hecho de su vida y quehacer diario, el objetivo de entrega a los demás del Hospital".

En la misma línea, Benigna Peña quiso destacar también el papel de la Fundación Instituto Médico Quirúrgico San Rafael. Señaló, asimismo, que en este año 2024 se cumple el 55 aniversario del Hospital San Rafael, el XXX aniversario de Premio Rafael Hervada a la investigación biomédica, y el IX aniversario de la Fundación I.M.Q. San Rafael.