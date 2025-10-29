La gallega Carmen Pumariño, finalista en los Women Startup Awards 2025 por su impulso a la inversión con impacto

Carmen Pumariño (Lugo, 36 años) se ha convertido en una de las voces más influyentes del venture capital español. Su nombre figura entre las finalistas de la IV edición de los Women Startup Awards, galardones promovidos por la Asociación Española de Startups y la agencia Yellow que celebran la valentía, la visión y el impacto de las mujeres que están redefiniendo el emprendimiento en nuestro país.

Desde su puesto al frente del Diversity Catalyst Fund de Zubi Capital, Pumariño impulsa inversiones en startups europeas en fases iniciales, con foco en la sostenibilidad y la diversidad como motores de cambio. “Invertir en equipos diversos no es solo justo: es una estrategia inteligente que impulsa la innovación y genera valor real para las compañías y la economía”, defiende.

Antes de llegar a Zubi Capital, fue Venture Partner en Civeta Investments y cofundadora de The Cloud Gaming, una plataforma de contenidos de esports que le aportó una visión emprendedora que hoy aplica desde el lado inversor. También ocupó puestos directivos en el área financiera —entre ellos, en una scale up del sector de la alimentación— y trabajó en Arcano Partners y Management Solutions en operaciones de M&A y asesoramiento estratégico.

Además de su labor profesional, la lucense mantiene un fuerte compromiso con la comunidad internacional de venture capital. Participa como mentora en programas como el Included VC Fellowship, el Women Innovators Programme del PNUD en la región árabe y la iniciativa EAE Invierte de EAE Business School. También es una voz habitual en foros y paneles donde promueve la diversidad, la inclusión y la sostenibilidad como pilares de la inversión responsable. También promueve el emprendimiento en Galicia desde la asociación Startup Galicia.

Licenciada en ADE y Derecho por ICADE, Pumariño cuenta con formación especializada en finanzas sostenibles e inversión de impacto. Su trayectoria combina visión estratégica, compromiso social y liderazgo transformador, tres ejes que la han posicionado como referente en un sector tradicionalmente dominado por hombres.

Gala el 19 de noviembre

Los ganadores de los Women Startup Awards 2025 se conocerán el 19 de noviembre en Madrid, coincidiendo con el Día Internacional de la Mujer Emprendedora. La categoría en la que compite Pumariño —Inversión— reconoce a inversoras, business angels y gestoras de fondos que sirven de inspiración a otras mujeres..