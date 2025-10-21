La Universidade da Coruña organiza una feria de emprendimiento y de apoyo al empleo

La Universidade da Coruña organizará este mes dos citas dentro de Impulsa-T, la primera feria de emprendimiento y de apoyo al empleo. Será el día 29 en el pabellón de deportes del Campus de Elviña en A Coruña y el día 30 en el Campus Industrial de Ferrol.

Durante las dos jornadas, la feria actuará como punto de encuentro entre empresas, entidades y estudiantes de la UDC para crear conexiones, sinergias y oportunidades laborales.

La iniciativa está impulsada por la Vicerreitoría de Estudantes e Empregabilidade en colaboración con la consellería de Emprego, Comercio e Emigración.

Cómo será la feria de empleo de la UDC

En el caso de A Coruña, habrá un total de 48 empresas y entidades de los principales sectores productivos a nivel gallego y nacional. El evento contará con varios espacios divididos por temas.

Participarán empresas como Abanca, Accenture, Altia, Aluman, Antea Group, Applus+, Balidea, Centro Médico Sanitas Riazor, Cogami, Concello da Coruña, Deloitte, El Corte Inglés, El Pulpo, Emetel, Finsa, Garrigues, Grupo Eulen, Grupo Gabadi, Grupo Intaf, Grupo Tragsa, Hijos de Rivera SAU, Indra Group, Ineco, Innogando, Inserta Empleo, Invall, Inycom, Leroy Merlin, Management Solutions, Nauterra, Navantia SA, Norvento Enerxía, NTT Data, Nunegal Consulting, PwC, Quest Global, Reganosa, Repsol, SANJOSE Constructora S.A., Tecdesoft y Tecnoloxías Plexus.

Paralelamente habrá una zona dedicada al emprendimiento, el empleo y la innovación, con muestras y premios de iniciativas, mesas redondas, recursos institucionales y formación práctica.

Aquí se entregarán los premios de emprendimiento al estudiantado de la UD. El espacio también servirá para mantener encuentros con las personas emprendedoras de seis entidades de referencia para el desarrollo y el fomento del emprendimiento, donde compartirán sus experiencias y consejos.

Asimismo, habrá una zona dedicada a las dinámicas de selección y de formación a través del juego. Aquí, las empresas y entidades participantes darán a conocer sus metodologías a los estudiantes. También habrá actividades paralelas como una emisión en directo de CUAC FM, sorteos y regalos.

En el caso de Ferrol, habrá 48 stands de distintos sectores y colegios profesionales.

Estarán presentes Abance Ingeniería; Accenture; Acebrón Group; ALUMAN; Antea Group España y Latinoamérica; Applus+; Armada; (ACLUNAGA) Asociación Clúster Naval Gallego (ACLUNAGA); AJE Ferrol, Eume y Ortegal; COGAMI; Ceoticor; COIN_Colegio Oficial de Ingenieros Navales y Oceánicos; COFER; CT Ingenieros; Detegasa; Elecnor; El Pulpo; Finsa; Fridama; Ghenova Ingeniería; Cándido Hermida; Grupo Gabadi; Grupo INTAF; Grupo JRILO; Colegio Oficial de Ingenieros Industriales de Galicia (ICOIIG); Inserta Empleo (Fundación ONCE); INVALL; INYCOM; Leroy Merlin; Nauterra (Grupo Calvo); Navantia S.A.; Norvento Enerxía; PwC; Quest Global; Reganosa; Techno Pro Hispania Ekium; Técnicas de Soft, S.A. Universidade da Coruña (Emprego UDC); VOLTAN (MMYPEM y TEIGA-TMI); Xuventude Mentoring; ASIME; TTalent; Qatro; Genesal Energy; ElectroRayma; Ibercisa; WindWaves y Gauzón Ibérica.