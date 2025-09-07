Paloma Pou, la Marie Kondo gallega de las oficinas: "El orden mejora la productividad y la motivación"

De organizar grandes eventos en Moncloa y Casa Real a planificar hogares y espacios de trabajo. Paloma Pou trabajó durante 16 años en relaciones institucionales en un gran grupo de comunicación pero la crisis y los EREs en el sector la llevaron a buscar un 'plan B', descubriendo la profesión de organizadora profesional a través de un artículo en un periódico.

Comenzó su emprendimiento en organización de espacios como un hobby y luego lo convirtió en su trabajo principal tras notar que le llenaba más que su trabajo anterior, decidiendo dejar su empleo voluntariamente después de tantos años y fundando después SIMPLE Sienta Bien. "Me costó muchísimo", confiesa, pero la transición fue "algo muy natural". Empezó en hogares para comprobar si efectivamente ese trabajo le llenaba, y así fue: " Para mí organizar es transformar la vida de las personas"

Paloma Pou todavía tiene guardada en su retina su primer proyecto. "Recuerdo esa sensación de nervios al entrar y esa felicidad al terminar", apunta. Además, reconoce que fue un reto importante porque la clienta no estaba segura porque atravesaba una situación personal complicada. "Me enfrentaba a alguien que no quería que yo estuviese ahí, pero fue tan gratificante el ver cómo entre las dos conseguimos llevar la situación, encajar, avanzar. Y al día siguiente, cuando la volví a ver, porque era un proyecto de varios días, me dijo: Me has ayudado más que mi psiquiatra".

"Uno de los motivos por los que me dedico a esto es para ayudar a que las personas. vivan mejor y que las empresas trabajen mejor"

También el orden físico facilita la toma de decisiones. "Te liberas y ves todo más claro", dice Paloma, quien vio en primera persona cómo, después de organizar una casa, el cliente se fue a Australia 3 meses; mientras que otro se mudó porque lo vio todo más claro.

Tras este primer cliente llegaron otros muchos, hasta comprobar que la parte hogar ya empezaba a dar sus frutos. Entonces Paloma se lanzó al sector empresarial: "Vi que en Estados Unidos, la figura del profesional de la organización es algo habitual". Y en eso se focalizó esta gallega. Comenzó a ver que grandes empresas contaban con departamentos especializados en orden en la oficina. "Yo ahí vi la luz", asegura Pou, quien estaba segura de que por ahí pasaría el futuro.

"Si miramos hacia Estados Unidos, la organización en empresas va a tener mucho recorrido y ya en España hay empresas que están contando con nosotros, obviamente son más pioneras", comenta. "Nadie antes se había sentado con un directivo a contarle lo que la organización de espacios puede hacer por ellos".

Método propio: resultados medibles

Paloma Pou es pionera en lo suyo. Creó el primer método propio para empresas en el ámbito corporativo en España. Antes no existía una metodología que permitiera medir resultados. "Ahora justifico la inversión con números concretos: productividad, absentismo, residuos, y otros ítems", explica. Esto permite mostrar el antes y después con datos, facilitando la comunicación con empresas y demostrando el valor del servicio como una inversión.

El afán por crecer de Paloma va mucho más allá. Siendo voluntaria en países como Etiopía o India, se preguntaba qué podía aportar allí: "Yo no soy médico, no soy enfermera". Y descubrió que su talento por la organización servía de mucha ayuda. De hecho, nos confiesa que le encantaría poder ayudar a proyectos sociales, al igual que hace en hogares y empresas; y así brindar sus servicios para mejorar comedores sociales, residencias. O dar acompañamiento ante la muerte de un familiar, ayudando en la organización y gestiones que todo ello conlleva tras el fallecimiento.

Mari Kondo es la gurú del orden y la organización. Paloma también se fijó en ella, sin embargo su método difiere del de esta profesional japonesa que revolucionó la manera en que las personas perciben el orden y la organización. Lo primero, la diferencia cultural: "En España no trabajamos de la misma manera que actúa Marie Kondo, aquí ofrecemos servicios personalizados, adaptados a cada cliente"."Yo te guío, te preparo todo y tú lo vas haciendo, yo te acompaño; pero hay personas que están totalmente bloqueadas, entonces hay que hacerlo en varias sesiones."

"Es vital la parte de acompañamiento real porque queremos ver resultados. Yo me encuentro casas llenas de organizadores pero mal utilizados. Entonces, al final es acumulación de cosas que no están bien empleadas", indica esta organizadora gallega.

El error más común en hogares: poner orden sobre el desorden

¿Cuál es el error más común que cometemos en la organización del hogar? Paloma lo tiene claro: el propio orden. Sí. "Lo que me encuentro es que todo el mundo ordena, ordena y ordena y sigue ordenando, es decir. No puedes perder tanto tiempo en ordenar. ¿Qué está pasando? Algo falla, y es la estructura de base. Tú estás ordenando sobre algo que no está bien organizado, entonces cada poco se te desordena y vuelves a ordenarlo, y eso es lo más frustrante del mundo", explica.

"El armario es el espacio que más se resiste a nivel individual, mientras que la cocina es el punto débil en la convivencia"

"Solo hay que hacerlo una vez, luego hay que mantenerlo. Hay que tomárselo en serio una vez, pero una vez de verdad. Estudiar bien el armario, estudiar bien las cosas, estudiar bien cómo son nuestras costumbres, nuestro día a día y cuando tengamos ese estudio y esa manera, cómo lo llevamos a cabo. Y una vez que lo coloquemos, analizar porque a lo mejor nuestro armario hay que readaptarlo. A lo mejor donde hay una barra ahora tiene que ir a un estante", afirma.

El armario es, sin duda, "el espacio que más se resiste" al orden individual; pero si hablamos a nivel de convivencia, la cocina.

Paloma Pou, organizadora profesional y fundadora de SIMPLE Sienta Bien

Orden en el trabajo: hay que fijar pautas

Si poner orden en una casa es ya una labor complicada, en una empresa, donde conviven un mayor número de gente y muy diferente, esa tarea se multiplica. "Las empresas suelen recurrir a mí en tres momentos clave: cuando hay un cambio de dirección, de sede o aumenta notablemente el volumen de los trabajadores".

La participación activa de los trabajadores en el proceso de organización es clave para mantener los cambios, ya que al entender el esfuerzo, se comprometen a mantener el orden. "La empresa debe decidir cómo quiere tener su espacio y debería de haber unas pautas claves que todo el mundo respetase", asegura.

Para mantener el orden, se trabaja en la creación de un manual de pautas de mantenimiento y organización corporativo, adaptado a cada empresa, departamento o sección. Se establecen reglas claras sobre cuándo y cuánto pueden acumular los trabajadores, qué archivos se pueden tirar (por ejemplo, los de más de 3 años), y qué se puede digitalizar o donar. El objetivo es que todo lo que se quede tenga una función y un porqué, evitando la acumulación innecesaria.

"Para mantener el orden hay que establecer unas pautas por parte de la empresa"

"El cambio más visual y de mayor impacto es el orden en el espacio físico y la liberación de este, como la desaparición de cajas acumuladas durante meses. Esto genera resultados inmediatos y visibles, ayudando a la gente a animarse a seguir con el proceso. Además, se optimizan flujos, se eliminan duplicidades (no solo en materiales, sino también en pérdidas de tiempo) y se mejora la gestión del tiempo, aunque estos últimos no sean tan perceptibles de inmediato", señala.

El impacto va mucho más allá de las cifras. "La organización demuestra que la empresa se preocupa por sus trabajadores, lo que mejora la motivación y el ambiente laboral. Si los empleados trabajan mejor y se sienten atendidos en sus necesidades (por ejemplo, con una silla cómoda o un espacio funcional), esto repercute directamente en los beneficios de la empresa", añade Paloma

Septiembre es el mes de "la vuelta a": al trabajo, al cole, a casa (si has estado fuera de vacaciones). Es un momento, junto con el mes de enero, en el que la gente se marca propósitos, y la mejora del orden siempre es uno de ellos. Sin embargo, para Paloma, el mejor momento para "poner en orden" tu casa o empresa es cuando ves esa necesidad y estás dispuesto a ponerle remedio. A poner fin al desorden