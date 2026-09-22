El outlet de vajilla al peso del área de A Coruña cierra sus puertas con grandes descuentos @amercadoria_outlet

Súper liquidación de cerámica a 2 euros el kilo por el cierre de esta tienda en el área de A Coruña

A Mercadoría pone punto final a cuatro años y medio de actividad como uno de los referentes de la vajilla y la cerámica al peso en la comarca coruñesa. La tienda, situada en el polígono de Espíritu Santo, en Cambre (A Coruña), ha anunciado su cierre definitivo y se despide con una liquidación especial con precios muy rebajados hasta agotar existencias, que comenzará este miércoles 23 de septiembre.

"A Coruña, llega el fin de una etapa para nosotros; A Mercadoría cierra sus puertas en Cambre". Así anunciaba el establecimiento la noticia a través de sus redes sociales, donde explicaba que la decisión se toma para dar paso a nuevos proyectos "con las mismas ganas e ilusión" que cuando empezaron esta aventura.

Liquidación a 2 euros el kilo

A Mercadoría pone punto final a una etapa de cuatro años y medio en Cambre. El outlet de vajilla y cerámica al peso abrió sus puertas el 12 de marzo de 2022 y desde entonces se convirtió en un lugar habitual para aquellas personas que buscaban piezas de calidad a precios asequibles.

La tienda trabaja directamente con fábricas de Portugal, aunque entre sus estanterías también puedes encontrar mantelería portuguesa, cristalería y cubertería. Durante estos años, la tienda consiguió hacerse un gran hueco en la comarca, llenándose cada día de clientes que encontraban en ella las mejores piezas para renovar su vajilla.

Ahora, el establecimiento ha anunciado su cierre definitivo, pero lo ha hecho por todo lo alto. A partir de este miércoles 23 de septiembre, comienza una gran liquidación de cerámica al peso a 2 euros el kilo, una promoción que se mantendrá hasta agotar existencias.

Por ello, tanto si nunca has visitado la tienda como si ya eres cliente habitual, no dudes en acercarte a rebuscar entre las últimas piezas que quedan y hacerte con alguna ganga.

"Ha llegado nuestro momento, pausar la cerámica al peso y dar paso a nuevos proyectos, con las mismas ganas e ilusión que cuando empezamos con esto hace ya 4 años y medio", indican en su comunicado. Una despedida que llega después de una etapa marcada por la buena acogida del público.

La despedida viene acompañada con un agradecimiento a todas las personas que han apoyado el proyecto desde su apertura. "No sin antes daros las gracias a todos, por hacer posible este proyecto maravilloso durante todo este tiempo y hacer de nuestra marca algo increíble y que ni siquiera hubiésemos imaginado", continuaron.

Así, A Mercadoría afronta sus últimos días con una liquidación que, sin duda, será una estupenda ocasión para encontrar vajilla, cerámica y otros artículos a precios difíciles de repetir. "Esperamos veros a todos y que aprovechéis esta última oportunidad de gangas; hay cosas increíbles de bonitas", finalizan.