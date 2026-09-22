El Coruña The Style Outlets de Culleredo celebra un nuevo Súper Jueves con descuentos adicionales

Coruña The Style Outlets celebrará una nueva edición de su Súper Jueves, una jornada en la que diferentes establecimientos ofrecerán descuentos adicionales sobre los precios outlet habituales del centro comercial.

La iniciativa permitirá encontrar promociones especiales en productos de moda, calzado, accesorios y artículos para el hogar, coincidiendo con el cambio de temporada.

Entre las firmas participantes se encuentran Guess, Skechers, Salsa y Home&Cook, además de otras marcas nacionales e internacionales presentes en el complejo.

Los descuentos de esta jornada se sumarán a las rebajas que las tiendas del outlet mantienen habitualmente durante todo el año. Coruña The Style Outlets cuenta con más de 50 establecimientos y una superficie comercial de 12.900 metros cuadrados en Culleredo, junto al aeropuerto de Alvedro.

Un Fiat 500 por el 15 aniversario

Paralelamente, el centro comercial mantiene en marcha una iniciativa con motivo de su 15 aniversario que permitirá a uno de sus clientes ganar un Fiat 500.

Para participar en la primera fase será necesario presentar un tique de compra superior a 50 euros. Cada comprobante equivaldrá a una participación y no se establece un límite de tiques por persona.

Entre los participantes se hará un sorteo y se elegirá a quienes podrán disputar posteriormente el reto final, denominado Mano al coche. La prueba consistirá en mantener una mano pegada al vehículo y la última persona que continúe haciéndolo se llevará el Fiat 500.

Las fechas de participación, la selección de los finalistas y la celebración de la prueba se detallarán en las bases de la promoción disponibles a través de Coruña The Style Outlets.