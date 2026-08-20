El 'Zara Chino' aterriza A Coruña: Mulaya abre una tienda en Juan Flórez

Mulaya, la popular cadena de ropa 'low cost' china conocida como el "Zara chino", acaba de aterrizar en A Coruña. En concreto, en el número 18 de la calle Juan Flórez, muy cerca de la plaza de Pontevedra.

Se trata de la segunda tienda que la multinacional abre en Galicia; ya lo hizo en noviembre de 2024 en Vigo, en plena calle Urzaiz. En su interior ofrecen prendas de ropa y complementos a precios baratos, lo que la convierte en una propuesta muy atractiva para los compradores.

En A Coruña, el nuevo local se sitúa en el espacio que anteriormente ocupaba la firma Nanos & El Pulpo, al lado del Hotel Hesperia.

La inauguración parece haber sido un éxito rotundo, porque el establecimiento se ha llenado en poco tiempo y todos los curiosos que pasan por la calle no dudan en echarle un vistazo.

De esta manera, la ciudad herculina se suma a ciudades como Barcelona, Bilbao, Valencia, Sevilla, Vigo o Zaragoza y ya puede presumir de contar con su propio "Zara Chino", ideado por Lisa Bao y que desembarcó en España, concretamente, en Madrid en 2005.

Líder invisible

Lisa Bao es el nombre con el que se conoce en el sector a la empresaria al frente de Mulaya, aunque su nombre real es Peiyao Bao, tal y como figura en los registros mercantiles oficiales de sus tres sociedades: Mulaya SL, Mulaya Online y Mulaya CCL.

Considerada una mujer emprendedora, Bao ronda los 44 años y está casada con el también empresario de origen asiático Quinghua He. De origen chino, lleva años afincada en España, país desde el que ha desarrollado su particular visión del negocio y ha construido el modelo de retail que caracteriza a Mulaya.

La discreción es una de sus principales señas de identidad. Bao mantiene un perfil prácticamente invisible de cara al público, algo que también encaja con la propia estructura de su negocio. Su expansión se ha basado, en buena medida, en un modelo de franquicias reservado a socios pertenecientes a su entorno más cercano, principalmente familiares o personas de máxima confianza. Aunque la mayoría de los vínculos se mantienen dentro de ese círculo, se sabe que algunos empresarios españoles también forman parte del holding.

Una estrategia que responde a una máxima muy clara: mantener el negocio dentro de casa y preservar, al mismo tiempo, un elevado grado de privacidad.