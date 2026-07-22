Ya es oficial: los supermercados y comercios de Galicia abrirán este domingo 26 de julio

Según la orden de la Consellería de Economía, Industria e Innovación publicada en el Diario Oficial de Galicia, los comercios gallegos pueden abrir durante 10 domingos y festivos a lo largo de 2026.

Aunque la mayor parte de estos días se concentran en los meses de enero y diciembre, coincidiendo con la Navidad y las rebajas de invierno, la Xunta de Galicia también permite que otras fechas específicas sean designadas como días hábiles.

El comercio de Galicia abre este domingo 26 de julio

Tal y como establece el Diario Oficial de Galicia (DOG), los establecimientos comerciales de la comunidad tienen autorizada la apertura en determinados domingos y festivos a lo largo de 2026.

Entre esas fechas excepcionales figura el domingo 26 de julio, jornada posterior al Día Nacional de Galicia, festivo autonómico, la cual se ha habilitado para la actividad comercial. De esta forma, los gallegos podrán acudir a determinados supermercados y tiendas este domingo.

No obstante, esta apertura especial, al igual que la prevista para el domingo 16 de agosto, se verá afectada por la convocatoria de huelga del comercio gallego. Los trabajadores han decidido secundar esta propuesta para reclamar mejores condiciones laborales y, especialmente, medidas que favorezcan la conciliación de la vida laboral, personal y familiar.

Los sindicatos consideran que la apertura de domingos y festivos dificulta el descanso de las plantillas y limita el tiempo que pueden dedicar a sus familias, por lo que exigen un cambio en estas fechas de aperturas especiales.

Estas son las aperturas especiales de los comercios y grandes superficies en lo que resta de 2026 en Galicia: