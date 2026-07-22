El comercio de Galicia irá a huelga los domingos 26 de julio y 16 de agosto

El comercio gallego irá a huelga los domingos 26 de julio y 16 de agosto. Ambos son jornadas de apertura de tiendas pese a las quejas de los trabajadores, que exigen poder conciliar su vida laboral, personal y familiar. El sábado que los precede, 25 de julio (Día del Apóstol) y 15 de agosto (Santa María), es festivo

Precisamente para mostrar su malestar, la Federación de Servicios de CCOO se concentró este miércoles delante del centro comercial As Cancelas, en Santiago de Compostela, con una pancarta en la que podía leerse "Esiximos tempo para vivir!". El sindicato rechaza la apertura de establecimientos comerciales en determinados domingos y festivos.

La movilización se produce pocos días antes de la huelga convocada en el comercio gallego para los próximos 26 de julio y 15 de agosto, y para reforzar la campaña sindical que reclama derecho al descanso y a la conciliación de las personas trabajadoras del sector, según indica en un comunicado.

CCOO señala que en los últimos meses ha participado en diversos foros en los que manifestó su rechazo a un modelo de aperturas comerciales que considera "dañino" y valora que sean más las organizaciones sindicales que se han unido a las movilizaciones convocadas.

"La ampliación de la actividad comercial en domingos y festivos consolida un modelo basado en la disponibilidad permanente de las personas trabajadoras, que agrava los problemas de un sector altamente feminizado, marcado por la parcialidad, los horarios irregulares y las dificultades para compatibilizar el empleo con la vida personal y familiar" CCOO

La apertura comercial del domingo 26 de julio y del domingo 16 de agosto constituye un "ataque al derecho al descanso y a la conciliación de la vida laboral, personal y familiar", según el sindicato.

"La ampliación de la actividad comercial en domingos y festivos consolida un modelo basado en la disponibilidad permanente de las personas trabajadoras, que agrava los problemas de un sector altamente feminizado, marcado por la parcialidad, los horarios irregulares y las dificultades para compatibilizar el empleo con la vida personal y familiar", señala CCOO en un comunicado

Este modelo, continúa el texto, beneficia principalmente las grandes cadenas y superficies, que disponen de más recursos para aprovechar las aperturas en festivos, mientras perjudica el pequeño comercio, sometido a una competencia desigual que compromete su viabilidad.

El sindicato defiende que el futuro del comercio no pasa por abrir más días, sino por mejorar las condiciones laborales, reforzar el empleo de calidad y garantizar el derecho al descanso.

Empresas que sí cierran

El portavoz de CCOO, Iván Cordeiro, explicó en declaraciones a medios recogidas por Europa Press que Inditex ha trasladado que "no va a abrir ninguna tienda en Galicia en esas fechas".

Eroski, por otro lado, "confirmó que solo abrirán ciertas tiendas ubicadas donde habitualmente abren los domingos de feria, cinco o seis en toda Galicia", mientras que Lidl "solo va a abrir dos tiendas, una en Santiago y otra en Sanxenxo", según Cordeiro.

No ocurre lo mismo con Carrefour, Froiz y Gadis. "Por lo que sabemos sí van a abrir", indicó el portavoz sindical, que espera que "la decisión que adoptó Inditex signifique que muchas empresas ubicadas en centros comerciales también den el paso de no abrir".