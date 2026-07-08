Sada (A Coruña) estrena un nuevo Claudio Express en una estación de servicio de O Tarabelo

El nuevo Claudio Express en la estación de servicio del lugar de O Tarabelo Cedida

La red de supermercados franquiciados de Gadisa Retail continúa creciendo en la provincia de A Coruña con la apertura de un nuevo Claudio Express en Sada. El establecimiento está ubicado en la estación de servicio de Carbugal, en el lugar de O Tarabelo, junto a la carretera que conecta los municipios de Sada y Oleiros.

El nuevo punto de venta dispone de una superficie comercial de 60 metros cuadrados y pone a disposición de los clientes un surtido de unas 600 referencias de alimentación, droguería e higiene, pensado para facilitar compras rápidas y de proximidad. Además, contará con un amplio horario de apertura durante toda la semana.

La tienda forma parte de un complejo que también ofrece otros servicios como gasolinera, suministro de butano, cafetería, boxes de lavado y aspirado y puente de lavado para vehículos.

La apertura ha supuesto la creación de nueve puestos de trabajo, reforzando la apuesta de Gadisa Retail por generar empleo a través de su red de franquicias, especialmente en pequeños y medianos núcleos de población.

Con este establecimiento, la compañía suma 13 nuevas franquicias en lo que va de 2026. De ellas, seis se han abierto en la provincia de A Coruña, mientras que el resto se distribuyen entre Pontevedra, León, Valladolid y Palencia.

Actualmente, Gadisa Retail cuenta con 262 establecimientos franquiciados, de los que 114 corresponden a Claudio y 148 a Claudio Express.