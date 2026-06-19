El secreto para crear un auténtico espacio de vida exterior se esconde en Maisons du Monde, en Marineda City

Convertir cualquier espacio exterior en una zona de confort es posible en esta tienda que tiene todo lo necesario para diseñar un espacio 'outdoor' a medida, sea una terraza o un balcón

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Ya sea un balcón de pocos metros cuadrados o una gran terraza, el exterior merece tanto mimo y atención como el interior. Maisons du Monde, en Marineda City, ofrece todo lo necesario para diseñar un espacio outdoor a tu medida, con colecciones pensadas para adaptarse a cualquier tamaño y personalidad.

Al aire libre: el buen tiempo empieza ahora

Pocas cosas son tan universales como las ganas de salir a tomar aire en cuanto suben las temperaturas. Una taza de café por la mañana, una cena con amigos al anochecer o simplemente un buen libro bajo el atardecer. Estos momentos se disfrutan mucho más cuando el espacio te inspira y representa. Y la buena noticia es que no hace falta una terraza enorme para vivir el exterior con estilo.

Desde un balcón urbano hasta un jardín por diseñar de arriba a abajo, en Maisons du Monde encontrarás una propuesta completa para transformar cualquier exterior en una prolongación natural de tu hogar: desde el mobiliario hasta la decoración, pasando por las plantas y la iluminación.

Para grandes terrazas: un salón que invita a relajarte

Cuando el espacio lo permite, los muebles de jardín se convierten en el corazón del exterior.

Es el punto de encuentro para reunirse, compartir y disfrutar del aire libre sin prisas. Esta temporada, entre los grandes favoritos disponibles en nuestra tienda de Marineda City, el salón de jardín CERRADO de Maisons du Monde se impone como una apuesta segura.

Diseñado para acoger a cinco personas, su trenzado de efecto ratán le aporta un encanto auténtico y muy cálido, mientras que sus materiales reciclados lo convierten en una opción tan sostenible como duradera. Sus cojines, desenfundables e impermeables, facilitan el mantenimiento diario, y la mesa baja a conjunto con superficie de cristal templado añade el toque definitivo de elegancia.

Además, al estar disponible en varios colores, se adapta perfectamente a cualquier estilo de terraza, desde la más contemporánea hasta la más natural.

Para espacios pequeños: muebles ingeniosos y llenos de carácter

Conjunto de Maisons du Monde para decorar la terraza.

Un balcón, un rincón de la terraza... Los espacios reducidos suelen tener mucho más potencial de lo que pensamos. ¿La clave? Optar por mobiliario plegable, ligero y fácil de guardar, pero sin renunciar al diseño. El conjunto de mesa y sillas GUINGUETTE de Maisons du Monde cumple con todos estos requisitos.

Con su mesa redonda plegable, sus sillas a juego y su diseño de aire retro, aporta un toque de alegría y personalidad a cualquier rincón. Disponible en una gama de tonos suaves y versátiles, se integra con armonía en cualquier ambiente y se pliega en un segundo cuando necesitas liberar espacio. La prueba definitiva de que los metros cuadrados no están en conflicto con el estilo.

Tanto si buscas crear un salón amplio para grandes reuniones como si prefieres dar vida a un pequeño balcón, en Maisons du Monde te espera esa pieza clave para conseguir que, por fin, tu exterior se convierta en tu lugar favorito de la casa.