El barbero de Arteixo (A Coruña) que pasó de practicar en casa a dirigir una barbería con 20 años

Iván Corral empezó su camino en 2019, tras dejar el instituto y matricularse en un FP básico de peluquería y estética. Pero desde el principio lo tuvo claro. "Yo sabía que lo mío era la barbería. Me llamaba mucho más que la peluquería tradicional", explica.

La pandemia aceleró ese interés. Con más tiempo en casa, empezó a practicar de forma completamente autodidacta. "Empecé cortándome el pelo a mí mismo y luego a amigos y familiares. Era todo prueba y error, sin miedo a equivocarme", recuerda. Aquella etapa, lejos de ser anecdótica, fue su primer contacto real con el oficio. "Ahí fue cuando me di cuenta de que esto me gustaba de verdad", añade.

Con esa base decidió dar el salto a la formación reglada y realizó un curso de iniciación en Formas Academy, con el apoyo de su familia. "Necesitaba aprender bien las bases, porque lo que hacía en casa era muy intuitivo", reconoce. Aun así, no dejó de practicar por su cuenta. “Seguía cortando en casa sin cobrar, porque quería ganar soltura antes de trabajar de verdad”, explica.

Ese aprendizaje le llevó a reforzar su formación con un intensivo en la academia NOUS, en A Coruña, con el profesor Abel. "Ahí sí noté un cambio grande. Empecé a entender realmente el corte, la técnica y los tiempos", afirma. Para Iván, ese curso fue un punto de inflexión claro: "Fue cuando empecé a sentirme barbero de verdad".

Antes de consolidarse en el sector, Iván ya había tenido un primer contacto con Sartō, en Arteixo. Con 17 años realizó una prueba de acceso, pero no fue seleccionado. "No tenía nivel suficiente. Fue duro, pero lo entendí perfectamente", reconoce. Aquella experiencia, sin embargo, no le frenó. "Me sirvió como motivación. Pensé: tengo que volver mejor".

Con ese objetivo, siguió formándose y acumulando experiencia hasta que en diciembre de 2023 entró finalmente en Sartō como empleado. "Volver después de aquella prueba y entrar fue muy especial para mí", cuenta. Allí trabajó hasta abril de 2025, una etapa que define como clave en su evolución. "Ahí aprendí lo que es realmente trabajar en una barbería con ritmo, con clientes, con responsabilidad", explica.

De empleado a su propio jefe

El salto más importante llegó a finales de 2024, cuando su jefe le planteó quedarse con el negocio. "Al principio me asusté bastante. Tenía 20 años y era una decisión muy grande", reconoce. Aun así, lo meditó durante semanas. "Pensé que era una oportunidad que no podía dejar pasar, aunque diera miedo".

Finalmente aceptó. Desde el 26 de abril de 2025, Iván es el responsable de Sartō, en Arteixo. "Cuando firmé y me quedé con la barbería sentí mucha responsabilidad, pero también mucha ilusión", afirma.

Actualmente el negocio trabaja con cita previa y cuenta con un empleado. El balance del primer año es positivo. "Está siendo mejor de lo que esperaba. Tenemos agenda constante y clientela fiel", señala. Aun así, mantiene los pies en el suelo: "Esto es solo el principio, todavía queda mucho por construir".

De cara al futuro, su objetivo es crecer de forma progresiva. "Me gustaría llegar a tres personas en el equipo y consolidar bien el proyecto antes de dar otro salto", explica. También contempla la formación como una posible vía profesional. "En algún momento me gustaría enseñar. Creo que todo lo que aprendes tiene sentido si también lo puedes transmitir", añade.

Lo más demandado, los degradados

En el día a día, el corte más demandado sigue siendo el degradado. "Es el que más entra, sin duda, es el básico del día a día", dice. Pero también reconoce que los mayores retos llegan con los cambios completos de imagen. "Cuando alguien quiere cambiar totalmente su estilo, tienes que pensar mucho en la persona, no solo en el corte", explica.

Para Iván, la barbería va más allá de la técnica. "No es solo cortar pelo, es entender a la persona que tienes delante", resume. Esa idea está también detrás del nombre del negocio y su filosofía: Sartō, un trabajo "adaptado al individuo".