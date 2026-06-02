El comercio se apaga en la calle Real de A Coruña: "Los alquileres son caros y no bajan el precio"

Un día después de que el bajo comercial que ocupaba la tienda de Inside en la calle Real de A Coruña se sumase a la lista de locales vacíos en esta arteria comercial de la ciudad, se conocía la noticia de que en los próximos días afrontará un nuevo cierre: el de la joyería Apodemia.

El local situado en el número 42 de esta vía cerrará sus puertas este sábado 6 de junio, último día que atenderán al público. La tienda abrió sus puertas en septiembre de 2019, marcando el estreno de la firma en Galicia. Tras su cierre, la marca estará disponible únicamente en El Corte Inglés de Ramón y Cajal.

Su cierre se suma a una larga lista de comercios que poco a poco van desapareciendo y dejando más espacio a establecimientos hosteleros, que en los últimos años han ido tomando más terreno a lo largo de la calle.

Javier Pastoriza, presidente de la Zona Comercial Obelisco, señala que ambos establecimientos no formaban parte de los socios de la entidad. "Desconozco la causa del cierre, pero al no formar parte de la asociación no participaron en las campañas de dinamización y tampoco se beneficiaron de los acuerdos que tenemos con los parkings, con los bancos en cuanto a comisiones, y otra serie de servicios que ofrecemos", señala.

El comerciante explica que el principal problema que afronta el comercio local es de tipo fiscal, derivado de las compras por internet: "Cuando compites contra empresas que venden a través de internet desde otros países donde la carga fiscal es mínima o inexistente hace que te resulte más difícil todo".

A ese problema hay que sumarle los altos precios de alquiler en la calle, que complica que los pequeños comercios puedan sobrevivir. "Los alquileres son caros y muchos propietarios son reacios a bajar el precio", dice Pastoriza.

Por ello, los negocios dedicados a la restauración encuentran más facilidad para hacer frente al coste de estos alquileres. "Lo que tiene la hostelería que no tiene el comercio es que la comida la necesitas al momento, no puedes esperar a recibirla por mensajería y por eso se está imponiendo el que haya más hostelería y establecimientos de alimentación frente a moda y complementos que cada vez hay menos", concluye el presidente.