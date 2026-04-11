Llega a Cuatro Caminos, en A Coruña, una tienda de liquidación de ropa de mujer por tiempo limitado

El centro comercial de Cuatro Caminos, en A Coruña, acoge desde este miércoles, 8 de abril, una tienda de liquidación de ropa de mujer, con descuentos de entre el 50% y el 70% sobre su precio de venta original. Se trata de un establecimiento temporal con prototipos de fábrica que incluyen tanto prendas de uso diario como ropa para eventos.

Los clientes que se animen a visitar este local, situado frente a Zara y que permanecerá abierto, previsiblemente, hasta la primera semana de mayo, tendrán la oportunidad de adquirir una amplia variedad de prendas a precios reducidos. "Es ropa clásica y de buena calidad. Fabricada en España, porque hoy en día casi todo se hace fuera. Estos son tejidos nacionales y los ofrecemos a precios de liquidación", señala la propietaria a Quincemil.

La oferta comprende diferentes estilos, tallas y precios que rondan los 18 y 20 euros como máximo, por lo que las interesadas podrán renovar su armario de cara a esta primavera y verano. También cuentan con algunas prendas de invierno. "Hay vestidos largos, cortos y monos estampados; algunos de ellos son adecuados para asistir a ceremonias", añade.

Tras cuatro días abierta, la vendedora asegura estar muy satisfecha con la acogida del público. "Está viniendo gente incluso de otros municipios, recomendada por amigas y conocidas", explica. "Llevamos varios días con picos de afluencia y hasta nos hemos planteado poner una barrera en la entrada para controlar el acceso, porque la tienda es pequeña y con seis personas dentro ya está llena", concluye entre risas.

El horario de apertura de esta tienda es de 10:00 de la mañana hasta las 21:00 horas de la tarde, de manera ininterrumpida de lunes a sábado.