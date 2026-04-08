El comercio textil vuelve a salir a las calles de Galicia en una nueva huelga convocada por la CIG

La central sindical nacionalista CIG presentó este miércoles en Pontevedra un calendario de movilizaciones en el sector del comercio textil y del calzado en Galicia, en respuesta a lo que considera una amenaza directa para las condiciones laborales, especialmente en la provincia de Pontevedra.

Las protestas arrancarán este viernes 10 de abril con concentraciones en Pontevedra y Vigo, y tendrán como punto culminante una huelga de a nivel autonómico prevista para el viernes 17.

La convocatoria se produce por el rechazo al preacuerdo estatal impulsado por la Asociación Retail Textil España (ARTE), una patronal que agrupa a grandes compañías como Inditex, Mango, H&M o Cortefiel.

En una comparecencia pública, la secretaria comarcal de la CIG en Pontevedra, Diana Rodríguez, y el responsable del sector Servicios, Iván Veiga, acompañados por delegadas sindicales, han detallado las implicaciones de este acuerdo.

Según ha recogido Europa Press, el sindicato critica que el texto pactado entre ARTE y Comisiones Obreras (CC.OO.) supondría la desaparición de los convenios provinciales gallegos, sustituyéndolos por un marco estatal que consideran más desfavorable.

Según sus estimaciones, el cambio tendría un impacto económico directo en las trabajadoras. En el caso de Pontevedra, una dependienta podría dejar de percibir alrededor de 2.000 euros anuales si se aplica el nuevo convenio estatal. Además, advierten de un retroceso en derechos laborales fundamentales.

Entre los aspectos más controvertidos, la CIG señala que el trabajo en domingos y festivos pasaría de ser voluntario y mejor remunerado a obligatorio y con una compensación notablemente inferior. También alertan de la pérdida del complemento del 100% del salario en situaciones de incapacidad temporal, así como de recortes en vacaciones, ayudas y mecanismos de promoción profesional ligados a la antigüedad.

Diferentes puntos de vista entre sindicatos

La central nacionalista también ha cargado contra el papel de CC.OO. en la negociación estatal. Iván Veiga ha cuestionado la coherencia de negociar un convenio provincial mientras se respalda un acuerdo estatal que podría invalidarlo, y ha denunciado que esta situación genera incertidumbre entre las plantillas.

Por su parte, representantes sindicales en empresas del sector sostienen que la estrategia empresarial busca centralizar la negociación colectiva para reducir la influencia de organizaciones con fuerte implantación en Galicia y el País Vasco. En este sentido, apuntan directamente a grupos como Inditex, a los que acusan de intentar limitar la capacidad de presión sindical.

El conflicto se encuentra en un momento decisivo. Mientras el convenio provincial de Pontevedra está avanzado en su negociación, la posible aprobación del acuerdo estatal de ARTE, prevista para el 20 de abril en Madrid, podría dejar sin efecto cualquier progreso logrado a nivel local.

Como primera acción, las trabajadoras están convocadas este viernes a las 18:30 horas en la calle Benito Corbal de Pontevedra, frente a establecimientos de marcas como Zara, H&M y Mango, en una jornada que marcará el inicio de un calendario de movilizaciones que podría intensificarse en las próximas semanas.