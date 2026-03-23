El Súper Jueves de Coruña The Style Outlets se amplía a tres días con descuentos especiales

La promoción más esperada por los amantes del smart shopping regresa a Coruña The Style Outlets con novedades. El tradicional Súper Jueves evoluciona este año a un formato XXL, ampliando su duración a tres días consecutivos y reforzando su oferta con descuentos adicionales sobre los precios habituales del outlet.

Del 26 al 28 de marzo, el centro comercial impulsa un auténtico maratón de compras en el que los visitantes podrán acceder a rebajas exclusivas en un amplio abanico de marcas. Bajo el lema de ofrecer "más tiempo y menos prisas", esta edición busca facilitar la experiencia de compra, permitiendo a los clientes planificar sus visitas con mayor comodidad y sin las limitaciones de una única jornada.

El horario se mantendrá ininterrumpido de 9:00 a 21:00 horas durante los tres días, lo que permitirá distribuir las compras y evitar aglomeraciones, uno de los principales objetivos de este nuevo formato. La iniciativa está pensada para adaptarse a las necesidades actuales del consumidor, ofreciendo no solo descuentos, sino también flexibilidad y una experiencia más relajada.

Durante estas 72 horas, el público podrá recorrer las tiendas del centro y acceder a promociones en firmas destacadas de moda, deporte y estilo casual como Adidas, Adolfo Domínguez, Dockers, Puma o Guess, entre otras.