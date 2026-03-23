El exterior de Coruña The Style Outlets

El exterior de Coruña The Style Outlets cedida

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El Súper Jueves de Coruña The Style Outlets se amplía a tres días con descuentos especiales

El horario se mantendrá ininterrumpido de 9:00 a 21:00 horas durante los tres días, lo que permitirá distribuir las compras y evitar aglomeraciones

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La promoción más esperada por los amantes del smart shopping regresa a Coruña The Style Outlets con novedades. El tradicional Súper Jueves evoluciona este año a un formato XXL, ampliando su duración a tres días consecutivos y reforzando su oferta con descuentos adicionales sobre los precios habituales del outlet.

Maricarmen Vázquez Fernández en su taller de arreglos de la calle Adelaida Muro de A Coruña.

Del 26 al 28 de marzo, el centro comercial impulsa un auténtico maratón de compras en el que los visitantes podrán acceder a rebajas exclusivas en un amplio abanico de marcas. Bajo el lema de ofrecer "más tiempo y menos prisas", esta edición busca facilitar la experiencia de compra, permitiendo a los clientes planificar sus visitas con mayor comodidad y sin las limitaciones de una única jornada.

El horario se mantendrá ininterrumpido de 9:00 a 21:00 horas durante los tres días, lo que permitirá distribuir las compras y evitar aglomeraciones, uno de los principales objetivos de este nuevo formato. La iniciativa está pensada para adaptarse a las necesidades actuales del consumidor, ofreciendo no solo descuentos, sino también flexibilidad y una experiencia más relajada.

Durante estas 72 horas, el público podrá recorrer las tiendas del centro y acceder a promociones en firmas destacadas de moda, deporte y estilo casual como Adidas, Adolfo Domínguez, Dockers, Puma o Guess, entre otras.