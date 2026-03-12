Una tienda de la Plaza de Lugo liquida por cierre en plena milla de oro de A Coruña

En los próximos días la perfumería Avenida, situada en el número 19 de la plaza de Lugo de A Coruña, cerrará sus puertas al público. Los clientes que se pasean por este célebre enclave comercial de la ciudad se han sorprendido al ver el cartel "Liquidación x cierre -20%" en el escaparate del establecimiento, ubicado entre Mango Man y el Sfera.

La tienda, que abrió sus puertas en 2019, supuso la entrada del grupo comercial originario de Salamanca en la provincia de A Coruña. Se trata de un local amplio y moderno de 270 metros cuadrados, que además de artículos de perfumería, cuenta con zona específica de parafarmacia.

El cierre de su tienda en la plaza de Lugo supone su salida de la ciudad herculina, aunque todavía cuentan con puntos de venta en la calle Real de Ferrol, en el Cantón de San Roque en Melide y en la calle República de El Salvador de Santiago de Compostela.

La plaza de Lugo es conocida por ser la 'Milla de Oro' de la ciudad junto a su entorno (calle Compostela, calle Fonseca, calle Teresa Herrera…). En ella se sitúa una amplia gama de tiendas de moda, con presencia de firmas del grupo Inditex como Zara, Massimo Dutti, Stradivarius, Pull&Bear, Oysho y Bershka. También cuentan con presencia Purificación García, Bimba y Lola, Carolina Herrera, Pandora, Rolex y Tous, entre otras.