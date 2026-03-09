El centro comercial Odeón en Narón (A Coruña) regalará cargadores universales por el Día del Padre

El centro comercial Odeón, en Narón, celebrará el próximo Día del Padre con una campaña promocional en la que regalará cargadores universales para teléfonos móviles a sus clientes.

La iniciativa busca incentivar las compras en los días previos a la festividad y premiar a quienes visiten el complejo comercial.

Para conseguir uno de estos dispositivos, los clientes deberán reunir tickets de compra por un importe mínimo de 20 euros, ya sean en formato papel o electrónico.

Las compras deberán haberse realizado entre el 6 y el 18 de marzo en los establecimientos del centro comercial.

Una vez reunidos los justificantes, los participantes tendrán que presentarlos el miércoles 18 de marzo a partir de las 11:00 horas en el stand habilitado para la promoción, que estará ubicado en la Plaza de Eventos del centro comercial.

Con esta campaña, Odeón se suma a las acciones especiales que muchos comercios organizan con motivo del Día del Padre, una de las fechas señaladas para el comercio en el mes de marzo.

Desde el centro comercial destacan que la iniciativa pretende premiar la fidelidad de los clientes y dinamizar las compras en los días previos a la celebración.

La promoción se desarrollará hasta agotar existencias de los cargadores universales, que se entregarán a quienes cumplan los requisitos establecidos en la campaña.