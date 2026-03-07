Abierto el proceso para profesionalizar el Centro Comercial Abierto de Betanzos (A Coruña)

La Xunta de Galicia, a través de su director general de Comercio e Consumo, Gabriel Alén, ha mantenido un encuentro con Acebe CCA, la asociación que agrupa a comerciantes y empresarios del Centro Comercial Abierto (CCA) de Betanzos, para presentar la convocatoria abierta destinada a impulsar la calidad y la profesionalización de estas entidades.

Durante la reunión, Alén destacó que la orden contempla un presupuesto total de 2,5 millones de euros y permanecerá abierta hasta el próximo jueves 12 de marzo.

La medida busca simplificar los procedimientos administrativos y prioriza criterios vinculados a la formación de los comerciantes, la fidelización de la clientela y la atracción de nuevos establecimientos asociados.

Asimismo, incluye nuevas actuaciones subvencionables, como la implementación de servicios de ludoteca y espacios de ocio infantil.

En el marco del Plan Estratégico del Comercio de Galicia 2025-2030, estas ayudas tienen como objetivo respaldar actividades de dinamización comercial que fomenten el consumo y aumenten la afluencia de clientes, potenciando así las ventas y la competitividad de los comercios locales.

Alén recordó que las asociaciones que obtengan una mayor puntuación en la evaluación de sus proyectos podrán optar a subvenciones extraordinarias de hasta 20.000 euros, destinadas a la realización de acciones complementarias coordinadas con los ayuntamientos y otras entidades locales, fortaleciendo la colaboración público-privada en la promoción del comercio urbano.