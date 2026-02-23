El 30º Rallye de A Coruña llega a Coruña The Style Outlets en pleno Súper Jueves

Coruña The Style Outlets celebrará el próximo 26 de febrero su segundo Súper Jueves del año, una jornada especial con promociones adicionales en numerosas marcas de moda, deporte, calzado y complementos, reforzando así su propuesta de precios outlet durante todo el año. La cita contará ya con la nueva colección de temporada y descuentos añadidos en distintos establecimientos del centro.

Esta edición llega en un contexto especialmente atractivo para el público, al coincidir con el Rallye de A Coruña, que se celebrará del 26 al 28 de febrero. En su trigésima edición, la prueba dará un salto internacional al incorporarse al Tour European Rally (TER) y al TER Historic, abriendo el calendario europeo de la competición en 2026.

El rallye se vive en el outlet

Fruto de esta colaboración, Coruña The Style Outlets acogerá en sus instalaciones, durante los días 26, 27 y 28 de febrero, el parque de trabajo oficial del rallye. Los aficionados podrán acercarse para ver de primera mano los vehículos de competición y el trabajo técnico de los equipos antes de cada tramo.

Además, el viernes 27, entre las 16:00 y las 16:30 horas, se celebrará un encuentro con los pilotos, que firmarán autógrafos y compartirán unos minutos con los visitantes, acercando así la emoción del rallye a todos los públicos.

Con esta doble propuesta -compras con promociones especiales y automovilismo de primer nivel- el centro comercial refuerza su apuesta por ofrecer experiencias diferenciales que combinan ocio, deporte y compras en un mismo espacio.