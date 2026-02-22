Ferrol salva las rebajas entre el mal tiempo y la competencia online: "La gente mira mucho el precio"

Las rebajas de invierno en el centro de Ferrol han dejado un balance desigual para el pequeño comercio. Calles como la Real o la Magdalena han mantenido tránsito de clientes, pero las ventas no han sido constantes y han estado muy condicionadas por factores externos como el tiempo y la competencia digital.

Más allá del clima, el comportamiento del consumidor evidencia una tendencia clara: mirar, comparar y esperar el mejor descuento. María Otero, de La Première, lo explica con claridad: “La gente mira mucho el precio. Si la rebaja está al 50 % ya te llama mucho más que si está al 30 %. Pero también influye mucho a qué altura estemos; ahora en febrero, la gente no viene a comprar lo de invierno, viene a mirar lo de primavera y lo que se va a traer”.

En este contexto, muchos negocios alargan la campaña más allá de febrero. “Hasta el 7 de marzo siempre mínimo, incluso si hace malo dejamos un mueble un poco más y depende de lo que nos haya quedado”, añade la responsable de La Première.

Online e Inditex: los grandes competidores

La competencia de las grandes cadenas y la venta online es una realidad que todos los comerciantes mencionan. Inés Fernández, al frente de Morriña, lo resume sin rodeos: “Nos vemos perjudicados por la compra online y por Inditex”.

Frente a esto, aclara que su negocio ha dado el salto digital: “Tengo Instagram y página web, vendo tanto en la tienda como por redes sociales y es verdad que en las ganancias se nota”.

Sin embargo, Fernández pone en valor el factor diferencial del pequeño comercio: “Hay mucha gente que sigue prefiriendo el pequeño comercio por el trato, a la gente le gusta que le digas si le queda bien o mal y que lo aconsejes”.

En la misma línea se expresa Rocío Freire, de Urban Style: “Las rebajas ya casi no existen porque la gente quiere productos nuevos siempre”. Aun así, adaptarse es imprescindible: “Nosotros también vendemos online porque al final es el pan de cada día, no puedes luchar contra eso”.

Exterior Premiere

Buenas Navidades, rebajas más flojas

En Niebla, María López ofrece una lectura diferente del inicio de campaña. “Empezaron flojas porque la gente se va más a las grandes superficies o marcas. Además, influye que las Navidades fueron tan buenas que luego no quedó tanto para gastar en rebajas”.

El sistema de descuentos también sigue una progresión habitual: “Aquí normalmente empezamos con el 30 % y cuando llega febrero ponemos el 50 %. Luego, a última hora ya es un poco a lo loco”, explica.

Lejos de ver las redes sociales como una amenaza, en Niebla han decidido convertirlas en aliadas. “Nosotras nos centramos mucho en eso. Como a priori puede ser un hándicap, lo hemos tomado como un aliado; entonces tenemos mucha presencia en redes sociales y la página online siempre tiene novedades. Además, hacemos directos en Instagram para enseñar la ropa de temporada que entra en rebajas o novedades y así la gente se anima más a comprar”.

Exterior morriña

Un comercio que se adapta

El balance final no es negativo, pero sí refleja un cambio profundo en el modelo tradicional de rebajas. El consumidor compara más, espera mayores descuentos y combina tienda física y compra digital. Mientras tanto, el pequeño comercio ferrolano responde con cercanía, asesoramiento personalizado y una creciente presencia online.

Las rebajas ya no concentran el impacto de otros años, pero el comercio del centro de Ferrol continúa adaptándose a un mercado en transformación constante, donde resistir también es una forma de avanzar.