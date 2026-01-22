Espacio Coruña incorpora cuatro nuevas empresas y suma 3.300 metros cuadrados de actividad

El centro comercial Espacio Coruña continúa avanzando en su proceso de consolidación y crecimiento con la incorporación de cuatro nuevas empresas, que suponen la contratación de 3.300 metros cuadrados adicionales y refuerzan su posicionamiento como un espacio de referencia para la actividad empresarial, comercial y de servicios en la ciudad.

Entre las nuevas empresas que se integran en el centro se encuentran Lavandería Brancura Atlántica, especializada en servicios de lavandería profesional; Qaroni Emea, dedicada al desarrollo de software y soluciones tecnológicas; Enplano, enfocada en arquitectura, planificación y diseño integral; y ISM Espacios, centrada en la gestión y optimización de espacios comerciales. Estas incorporaciones refuerzan el carácter diverso y dinámico del ecosistema empresarial del complejo.

"La incorporación de estas compañías representa un paso más en nuestro plan de expansión y diversificación. Espacio Coruña sigue consolidándose como un espacio único en la ciudad, donde diferentes sectores se complementan y generan sinergias que benefician a empresas, profesionales y clientes", destaca Eva Rodríguez Peña, gerente de la superficie comercial.

La llegada de estas nuevas empresas también tiene un impacto positivo en la actividad diaria del edificio, beneficiando a operadores ya consolidados como Mercadona, TEDI, Luckia, El Laboratorio o Evofit, y reforzando la vitalidad del conjunto. Durante 2025, el centro ha cerrado y comprometido más de 10.000 metros cuadrados, tanto en operaciones de venta como de alquiler, con la incorporación de numerosas compañías que amplían y enriquecen su oferta.

A ello se suma el reciente traslado de las oficinas de STGgroup, grupo integrado por Sutega y Sutec, que ha adquirido en propiedad un local de más de 1.000 metros cuadrados en el edificio, donde concentrará a 92 profesionales de sus distintas divisiones.