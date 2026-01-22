Espacio Coruña busca un nuevo operador que supla a Yelmo Cines

El centro comercial Espacio Coruña continúa dando pasos en la actualización y consolidación de su oferta de ocio. Esta mañana ha explicado que mantiene conversaciones para la incorporación de un nuevo operador de cine, una actuación estratégica orientada a reforzar la actividad del centro a corto y medio plazo.

Desde la gerencia explican que, durante años, el complejo contó con la presencia de Yelmo Cines, con quien se mantuvo una relación positiva y que se convirtió en un referente significativo dentro de Espacio Coruña.

En este sentido, la dirección del centro lamenta su salida, aunque subraya que el proyecto sigue evolucionando conforme a las nuevas demandas del público.

"Durante muchos años hemos trabajado con Yelmo, con quienes hemos mantenido una relación muy positiva y que ha sido un referente significativo de Espacio Coruña, por lo que lamentamos su salida del centro", explica la gerente, Eva Rodríguez Peña.

La responsable de Espacio Coruña añade: "No obstante, seguimos avanzando en nuestra estrategia de evolución y ya estamos trabajando para la incorporación de un nuevo operador de cine, que se encontrará con un espacio completamente preparado para su puesta en funcionamiento y que responde a una demanda e interés del público de A Coruña".

El objetivo, añade, es actualizar y consolidar la oferta de ocio de Espacio Coruña, contribuyendo a dinamizar la actividad del centro y a reforzar su papel como espacio de referencia para el entretenimiento y el encuentro social en la ciudad.

El último día de Yelmo Cines en Espacio Coruña

El pasado domingo fue el último día que las salas del complejo estuvieron abiertas de cara al público. Esta decisión empresarial afectó a 14 empleados y tres empleados de la empresa de limpieza tras más de quince años de actividad, desde la apertura en 2009, que serán despedidos y no recolocados en el nuevo proyecto en Breogán Park.

Tanto sábado como domingo se registraron grandes afluencias, a modo de despedida del lugar.

Uno de los empleados explicaba a Quincemil en el último día de actividad que "había gente que ya se esperaba el cierre" desde hacía tiempo, en base a lo ocurrido hace años con el Yelmo Cines de Os Rosales. "Estamos intentando disfrutar del último día porque nos gusta el cine", señala.

Miriam y Miguel, antes de ir a ver la última película en Yelmo Cines de Espacio Coruña. Quincemil

Los últimos clientes también se despedían con pena. "Venimos a ver el reestreno de El Castillo Ambulante y que sea el último día del cine le da más emoción a la ocasión", indicó una de ellas, Irene. "Llevo viniendo a este cine desde que era pequeña y da pena que cierre", añade.

"Vinimos como último día antes de que cerrara porque es el cine al que siempre vamos. De hecho, es el primer cine al que fueron nuestros hijos", dijo Laura, una madre que acaba de salir de ver una película con su familia.

Esa sensación la compartieron Miriam y Miguel, que llevan viniendo al cine desde su apertura. "Era nuestro cine favorito, por proximidad y porque nunca solía estar tan lleno como los otros de la ciudad", señalaron antes de entrar a ver La Asistenta.