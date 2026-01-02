Ofrecido por:
Esta es la programación de los mercados sostenibles de A Coruña hasta abril: fechas y lugares
La ciudad herculina acogerá tres mercados al mes en diferentes ubicaciones
El Concello da Coruña ha confirmado las fechas de los mercados sostenibles y ecológicos que se celebrarán durante los primeros meses de 2026. Así, entre enero y abril la ciudadanía podrá disfrutar de 12 mercados, tres cada mes, en los que comprar productos de pequeños comerciantes.
El primero del año será este mismo domingo en el Campo da Leña. Completarán el mes un mercado sostenible el día 11 en la plaza de la Tabacaleira y otro ecológico el día 18, de nuevo en el Campo da Leña. Esta programación municipal tiene como objetivo promover el consumo responsable y apoyar al producto local.
"As institucións temos a responsabilidade de predicar co exemplo, e por iso é fundamental que sigamos potenciando ideas deste estilo e cedendo espazos e recursos para que continúen en marcha", señala a este respecto la concejala de Emprego, Comercio e Mercados, Diana Cabanas.
La lista completa de los mercados sostenibles que se celebrarán hasta abril es la siguiente:
-
4 de enero en el Campo da Leña
-
11 de enero en la plaza da Tabacaleira
-
18 de enero en el Campo da Leña
-
1 de febrero en el Campo da Leña
-
8 de febrero en la plaza de Vigo
-
15 de febrero en el Campo da Leña
-
1 de marzo en el Campo da Leña
-
8 de marzo en la plaza da Tabacaleira
-
15 de marzo en el Campo da Leña
-
5 de abril en el Campo da Leña
-
12 de abril en la plaza de San Cristovo (Os Mallos)
-
19 de abril en el Campo da Leña