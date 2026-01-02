Esta es la programación de los mercados sostenibles de A Coruña hasta abril: fechas y lugares

El Concello da Coruña ha confirmado las fechas de los mercados sostenibles y ecológicos que se celebrarán durante los primeros meses de 2026. Así, entre enero y abril la ciudadanía podrá disfrutar de 12 mercados, tres cada mes, en los que comprar productos de pequeños comerciantes.

El primero del año será este mismo domingo en el Campo da Leña. Completarán el mes un mercado sostenible el día 11 en la plaza de la Tabacaleira y otro ecológico el día 18, de nuevo en el Campo da Leña. Esta programación municipal tiene como objetivo promover el consumo responsable y apoyar al producto local.

"As institucións temos a responsabilidade de predicar co exemplo, e por iso é fundamental que sigamos potenciando ideas deste estilo e cedendo espazos e recursos para que continúen en marcha", señala a este respecto la concejala de Emprego, Comercio e Mercados, Diana Cabanas.

La lista completa de los mercados sostenibles que se celebrarán hasta abril es la siguiente: