Los precios en los mercados de A Coruña aguantan a una semana de Nochebuena: "Todo dependerá del tiempo"

A tan solo una semana de la Nochebuena, los mercados coruñeses se preparan para unos últimos días previos a la Navidad marcados por encargos de última hora y venta de productos, desde mariscos o pescados, hasta carnes y embutidos. Algunos como la centolla o el cordero son protagonistas en estas fechas y están marcando también las subidas de precios.

Según los últimos datos del IPC de noviembre, en España el precio de los alimentos subió un 0,3% en el último mes y un 2,5% respecto al año pasado. Entre los productos que más subieron están la carne de vacuno, un 18% más cara que hace un año, y el pescado fresco, que aumentó un 7,8%, aunque los huevos lideran la mayor alza, siendo un 30% más caros.

De todas formas, como indican en varios puestos de la plaza de Lugo de A Coruña, los precios para las comidas y cenas de Navidad no subirán demasiado en los próximos días.

En la zona de pescados, Puri, del puesto de Puri y Montse, comenta que el marisco sí ha subido de precio en los últimos días. El culpable es el mal tiempo, ya que los temporales que están afectando al litoral dificultan la captura y, al haber menos producto, se encarecen los precios.

Aquí la centolla está ya a unos 42 o 45 euros, algo por encima de cómo estaba hace unas tres semanas, cuando todavía se mantenía a 40 euros el kilo. Otros mariscos, como el camarón, pueden alcanzar los 120 euros el kilo en el caso de las piezas más grandes, cuando hace unas semanas se situaba a unos 75 euros.

Entre los pescados, Puri comenta que el rape subió a unos 22 euros la pieza de 3 kilos y a 15 euros la de un kilo, mientras que antes se movía entre los 16 y los 20 euros, y que el besugo anda por los 50 euros el kilo. La lubina de mar, otro de los pescados más demandados, tiene su precio ahora entre los 25 y los 35 euros según el tamaño, manteniendo un coste muy similar al de hace unas semanas, cuando estaba sobre 30 euros.

Aunque a un mes vista eran muchos quienes compraron pescado y marisco para congelar, la placera comenta que a una semana "la gente que espera a comprar al final ya no lleva para congelar". De aquí al 24 de diciembre resulta imposible saber cómo variarán los precios ya que "todo dependerá del tiempo".

Centollas en la plaza de Lugo de A Coruña. CGM

A unos metros de distancia, Rebeca de Rebe Splash afirma que la centolla ha subido en los últimos días, pudiendo llegar las piezas grandes hasta los 55 euros, mientras que los percebes están ya a una media de 105 euros, dentro de la variación que tenía hace unas semanas cuando oscilaba entre los 55 y los 120 euros.

De nuevo, el mal tiempo es el causante de los cambios en los precios, aunque Rebeca admite que "yo contaba con que subiera más porque hay muy mala mar. Ahora todo dependerá del tiempo que haga y de la cantidad que venga".

En Rebe Splash y en Mariscos Geni comentan que a unos días de la Nochebuena ya cuentan con reservas de productos como camarones, cigalas o vieiras, que ahora están a unos 22 euros.

El cordero sube de precio a las puertas de Nochebuena

Entre las carnes, Vanesa, de Carnicería Becerra, señala que la ternera sí subió de precio —quedando a unos 20 euros el redondo y 23 la picaña—, aunque aventura que los precios en general se van a mantener.

Ahora, el lacón en crudo está a unos 7 euros, manteniendo su precio, mientras que el cordero fresco está a 40 euros, habiendo subido en cuestión de semanas unos 10 euros, como ya auguraba Vanesa hace unas semanas.

Para Nochebuena, la carnicera admite que muchos clientes "esperan al último día". Sin embargo, recomienda siempre dejar los encargos hechos porque "nosotros tenemos que pedir sobre los encargos y, sin ellos, mucha gente se arriesga a lo que haya el último día".

En los mercados coruñeses, ni la gripe aviar ni la dermatosis nodular contagiosa está teniendo efecto ni en los precios ni en la compra de los consumidores. "Aquí no afectó, la gente compra igual", comenta Vanesa. Desde el pasado 1 de diciembre, las ferias de ganado se desarrollan con normalidad en Galicia.

Su compañero de mercado Daniel, de la Carnicería JM, coincide con ella, pese a que algunos consumidores sí les han preguntado por ello. Para los próximos días, cree que los precios podrán subir ligeramente, si bien hasta el momento se han mantenido estables.

En su puesto algunos de los productos más demandados son las carrilleras, que siguen a 17,5 euros, o las chuletitas y la paletilla de cordero, ambos a 30 euros. Otra de las opciones, algo más cara, es el entrecot de vaca, que está a 40 euros.

El carnicero también avanza días de mucho trabajo antes de la Nochebuena. "Tendremos mucho pedido de última hora. Esta semana cuento con ello y el martes y el miércoles seguramente se venda lo que quede", comenta.

Las comidas y cenas de Navidad no estarían completas sin las tablas de embutidos. En la charcutería Rosa Mary, María y Vanesa explican que sus productos se mantienen al mismo precio y, con toda probabilidad, seguirán así hasta el cambio de año.

Entre sus productos hay tablas de embutidos con jamón, lomo, salchichón o pato a la naranja entre otros que se venden desde 50 euros. También tienen foie a 11,90 euros a lata y a 53 euros el kilo si se pide cortado.

Aquí funcionan mucho con reservas y saben que el lunes "va a ser una locura, como todos los años".