Move Ciselé, la exclusiva colección de alta joyería de Messika que puedes comprar en Joyería Calvo, en A Coruña

La marca celebra su 20 aniversario con una nueva colección elaborada con una técnica de tallado de oro que le da una textura vibrante y brillante perfecta para regalar esta Navidad

Messika celebra su 20 aniversario y lo hace con una exclusiva colección que puede adquirirse en Joyería Calvo, en su boutique de plaza de Lugo, A Coruña. La marca de alta joyería ha presentado Move Ciselé, a través de la cual explora un novedoso e innovador acercamiento al diseño de materiales. Messika usa para esta colección una técnica de tallado de oro que le da a las piezas una textura vibrante y brillante

De esta forma, la Maison regresa de nuevo a las icónicas piezas de Move Noa y Move Classique, imaginándolas con un nuevo acabado en cuanto a su textura.

Bajo la dirección artística de Valérie Messika, la marca ha realizado una exhaustiva investigación para lograr este nuevo acabado. Y es que ya existían texturas satinadas, cepilladas y arenadas, pero la diseñadora quería explorar un nuevo efecto artesanal.

El oro cincelado destaca por su meticulosa ejecución, donde cada muesca está diseñada para añadir profundidad y un toque único a cada pieza: ni demasiado lisa ni demasiado uniforme, esta técnica permite capturar a la perfección la luz al mismo tiempo que realza el material.

"Move Ciselé es un nuevo espacio para la expresión de nuestra experiencia y creatividad. Esculpido como un diamante, el oro cincelado captura y refleja la luz, revelando una nueva dimensión a nuestra firma joyera" Valérie Messika

Messika presenta de esta forma un nuevo arte del relieve, que pone de manifiesto la exquisita forma en la que trabaja los materiales. Este meticuloso trabajo redefine los códigos de Maison e introduce una dinámica escultórica en los clásicos.

Totalmente hecho a mano, el oro cincelado es el resultado de una artesanía impecable. El joyero primero prepara la superficie del metal puliéndola con una fresa con recubrimiento de polvo de diamante.

A continuación, con un fino cincel, talla el material controlando la presión, la curvatura y el ángulo. Cada ranura creada captura la luz a la perfección. Dispuestas en capas de forma similar a la de una malla tejida, las muescas forman un patrón de formas en relieve y hundidas, que otorga a cada pieza su propia identidad artesanal única.

Oro de alta costura, una estética definida

Como muchos de los diseños de Messika, estas nuevas creaciones juegan con los contrastes. Inspirado en el mundo de la moda y la alta costura, tan apreciados por Valérie Messika, este efecto texturizado evoca un terciopelo de seda, una superficie que captura y refleja la luz sutilmente.

Los diseños Move Noa y Move Classique se reinventan con esta nueva textura, donde el oro esculpido aporta sofisticación contemporánea a los diseños icónicos de Maison. Un oro con carácter que abre un nuevo capítulo para Messika.

Y, como no podía ser de otra forma, A Coruña es una de las ciudades en las que se podrá adquirir esta exclusiva y delicada colección. Joyería Calvo es el establecimiento de referencia en Galicia elegido por Messika para la venta de esta propuesta de lujo, donde también pueden descubrirse el resto de su universo y colecciones.