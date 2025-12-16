Cuatro Caminos impulsa la moda coruñesa con la 4C Pop Up, su nuevo espacio navideño con marcas emergentes

Cuatro Caminos impulsa la moda coruñesa con la 4C Pop Up, el nuevo espacio navideño del centro comercial con marcas emergentes Cedida

Las marcas participantes en este evento del centro comercial son Chissio, Cero de Costa, 6ixt4our y Nwhr. Estará abierta hasta el 8 de enero

El Centro Comercial Cuatro Caminos refuerza su compromiso con la creatividad y el talento local con el lanzamiento esta Navidad de la 4C POP UP, un espacio efímero promovido por Cuatro Caminos para dar visibilidad a algunas de las marcas emergentes más destacadas de A Coruña: Chissio, Cero de Costa, 6ixt4our y Nwhr.

La pop-up estará abierta todos los días de apertura del Centro de 12:00 a 20:00 horas de lunes a viernes y de 12:00 a 21:00 horas los fines de semana, convirtiéndose en un punto de atracción para quienes buscan moda actual, con diseño y diferente para regalar o regalarse esta Navidad.

Con esta iniciativa, Cuatro Caminos vuelve a situarse a la vanguardia del comercio de la ciudad, ofreciendo un escaparate privilegiado a firmas emergentes que están marcando tendencia en A Coruña. La 4C Pop Up no solo amplía la oferta comercial del Centro, sino que refuerza su papel como impulsor del talento coruñés y como plataforma para nuevas generaciones de diseñadores.

¿Qué marcas estarán presentes?

Nwrh

Para ellos la moda 100% sostenible no existe. Creen en la autocrítica y en la búsqueda constante de mejorar sus procesos y la calidad de su ropa.

La inspiración de nwhr, que es una contracción de la palabra nowhere, surge de todo aquello que les hace libres y les aporta felicidad.Es una forma responsable de hacer ropa que garantice un futuro para sus proveedores y para el planeta.

6ixt4our

6ixt4our nace en 2018 en A Coruña con tres ideas que siempre les acompañan: calidad, arte y diversión. Cada prenda es, para ellos, una forma de expresión. Trabajan con materiales de calidad porque creen que las buenas ideas merecen durar y, por supuesto, disfrutan a tope de todo el proceso; si no fuera así, estarían haciendo otra cosa.

Chissio

Chissio no solo es una marca de moda… es un proyecto que nace del corazón y del legado de una historia única. Una marca inspirada en Marcos, un joven con una pasión inquebrantable por la creatividad y la moda, y rescatada por su madre, Ana. Cada diseño es un homenaje, una forma de mantener viva la visión de Marcos y transmitirla a quienes valoran la moda como un lenguaje personal y expresivo.

La propuesta de Chissio se caracteriza por colecciones limitadas: ningún modelo supera las 25 unidades. Además, integran un fuerte compromiso social: un porcentaje de las ventas se destina a la investigación contra el cáncer de páncreas.

Cero de Costa

El amor por el surf, la costa y la venta local caracterizan a Cero de Costa, una marca creada en A Coruña en octubre del 2021, con la intención de aunar moda y decoración a través de la creación de productos de alta calidad.

Sus productos son unisex y para todas las edades.

Ubicación y horarios

Estará abierta hasta el 8 de enero todos los días de apertura del centro comercial. El horario será de 12:00 a 20:00 horas de lunes a viernes y de 12:00 a 21:00 horas los fines de semana.

La ubicación es en la planta alta y el acceso es muy sencillo: la escalera mecánica de la entrada por la calle Ramón y Cajal conduce directamente a la Pop Up.