Estos son los supermercados Gadis de Galicia que abren los domingos y festivos de diciembre 2025

Diciembre siempre llega con un ritmo distinto: calles iluminadas, escaparates decorados para la ocasión y un movimiento disparado en tiendas y supermercados por las compras de Navidad. Es un mes en el que los horarios habituales se amplían y muchos comercios optan por abrir en domingos y festivos para facilitar las compras de última hora.

En Galicia, algunos supermercados Gadis también se suman a estas aperturas especiales y modifican sus horarios para dar mayor servicio. Y como sabemos que muchos os estáis preguntando "¿Qué domingos y festivos abre el Gadis este mes?", en Quincemil os traemos la respuesta clara y actualizada para que podáis organizar vuestras compras sin complicaciones.

Apertura de supermercados Gadis durante el Puente de la Constitución: 6 y 8 de diciembre

El sábado 6 de diciembre, festivo por el Día de la Constitución, será una jornada en la que numerosos supermercados Gadis de toda Galicia abrirán sus puertas para facilitar las compras.

Eso sí, no todos lo harán en su horario habitual. Mientras algunos establecimientos solo funcionarán durante la mañana, otros optarán por mantener el servicio hasta bien entrada la tarde, cerrando alrededor de las 21:00 o 22:00 horas para adaptarse al incremento de clientes en este tipo de fechas.

Precisamente por esa variedad de horarios, es recomendable consultar previamente el horario concreto de tu supermercado de confianza para evitar desplazamientos innecesarios o sorpresas de última hora.

Además, los Gadis ubicados dentro de centros comerciales seguirán el horario general del propio recinto, manteniendo la misma franja de apertura que el resto del año.

Por su parte, el lunes 8 de diciembre, festivo por el Día de la Inmaculada Concepción, solo abrirán los situados en el interior de centros comerciales:

Gadis Centro Comercial Cuatro Caminos (A Coruña): de 10:00 a 21:00 horas

(A Coruña): de 10:00 a 21:00 horas Gadis Centro Comercial Camelias (Vigo): de 10:00 a 21:00 horas

(Vigo): de 10:00 a 21:00 horas Gadis Hiper Ourense (C.C. Ponte Vella, Ourense): de 11:00 a 21:00 horas

(C.C. Ponte Vella, Ourense): de 11:00 a 21:00 horas Gadis Hiper Tui: de 9:00 a 22:00 horas

Aperturas de supermercados Gadis los domingos 14, 21 y 28 de diciembre

Supermercados Gadis ha confirmado que, durante el resto de domingos, estos son, el 14, 21 y 28 de diciembre, la apertura será más limitada y estará sujeta a circunstancias concretas. Solo abrirán aquellos que estén dentro de centros comerciales (en el mismo horario que el festivo 8 de diciembre) garantizando un servicio acorde al número de visitantes que reciben estos recintos en la campaña navideña.

Además, también abrirán sus puertas los Gadis ubicados en zonas donde se celebre feria esos domingos, aprovechando la mayor afluencia de público que generan estos eventos tradicionales.