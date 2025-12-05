Estos son los domingos y festivos que abrirá El Corte Inglés de A Coruña esta Navidad 2025

La Navidad ya está muy presente en todos los rincones de A Coruña. Tras el encendido navideño, la ciudad vive con intensidad la ilusión de estas fechas. Con el objetivo de facilitar las compras, El Corte Inglés de Ramón y Cajal ha ampliado sus días y horarios de apertura para ofrecer un servicio más cómodo a sus clientes.

Desde el Black Friday hasta las rebajas de invierno, estos meses concentran gran volumen de compras. Es una época en la que muchas personas recorren tiendas y centros comerciales en busca de los mejores precios para sus regalos navideños. Por ello, las grandes superficies amplían su horario en determinados domingos y festivos. En Quincemil te contamos cuáles son los de El Corte Inglés.

Domingos y festivos que abrirá El Corte Inglés de A Coruña esta Navidad 2025

Con la llegada de la temporada navideña, El Corte Inglés de Ramón y Cajal adapta su calendario de apertura para ofrecer a sus clientes más opciones de compra durante estas fechas tan señaladas.

Como es habitual en esta época del año, la gran superficie amplía sus horarios en determinados domingos y festivos para facilitar las compras navideñas de coruñeses y visitantes. Así, del mismo modo que otros grandes centros comerciales de la ciudad, El Corte Inglés aprovecha el aumento de ventas propio de la Navidad para abrir sus puertas en jornadas especiales.

A continuación, te detallamos los festivos y domingos de apertura previstos para 2025 en El Corte Inglés:

Domingo 30 de noviembre

Sábado 6 de diciembre: festivo por el Día de la Constitución

Lunes 8 de diciembre: festivo por el Día de la Inmaculada Concepción​​

Domingo 14 de diciembre

Domingo 21 de diciembre

Domingo 28 de diciembre

Además, El Corte Inglés de Ramón y Cajal abrirá los dos primeros domingos de 2026, estos son, el domingo 4 de enero, previo al Día de Reyes, y el domingo 12, fecha de inicio de las rebajas de invierno. A su vez, el 1 y 6 de enero permanecerán cerrados.