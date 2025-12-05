El Corte Inglés de A Coruña en la calle Ramón y Cajal

Comercio

Estos son los domingos y festivos que abrirá El Corte Inglés de A Coruña esta Navidad 2025

Para facilitar las compras de Navidad, El Corte Inglés contará con un horario de apertura especial

La Navidad ya está muy presente en todos los rincones de A Coruña. Tras el encendido navideño, la ciudad vive con intensidad la ilusión de estas fechas. Con el objetivo de facilitar las compras, El Corte Inglés de Ramón y Cajal ha ampliado sus días y horarios de apertura para ofrecer un servicio más cómodo a sus clientes.

Fachada de una tienda de El Corte Inglés

Desde el Black Friday hasta las rebajas de invierno, estos meses concentran gran volumen de compras. Es una época en la que muchas personas recorren tiendas y centros comerciales en busca de los mejores precios para sus regalos navideños. Por ello, las grandes superficies amplían su horario en determinados domingos y festivos. En Quincemil te contamos cuáles son los de El Corte Inglés.

Domingos y festivos que abrirá El Corte Inglés de A Coruña esta Navidad 2025

Con la llegada de la temporada navideña, El Corte Inglés de Ramón y Cajal adapta su calendario de apertura para ofrecer a sus clientes más opciones de compra durante estas fechas tan señaladas.

Como es habitual en esta época del año, la gran superficie amplía sus horarios en determinados domingos y festivos para facilitar las compras navideñas de coruñeses y visitantes. Así, del mismo modo que otros grandes centros comerciales de la ciudad, El Corte Inglés aprovecha el aumento de ventas propio de la Navidad para abrir sus puertas en jornadas especiales.

A continuación, te detallamos los festivos y domingos de apertura previstos para 2025 en El Corte Inglés:

  • Domingo 30 de noviembre
  • Sábado 6 de diciembre: festivo por el Día de la Constitución
  • Lunes 8 de diciembre: festivo por el Día de la Inmaculada Concepción​​
  • Domingo 14 de diciembre
  • Domingo 21 de diciembre
  • Domingo 28 de diciembre

Además, El Corte Inglés de Ramón y Cajal abrirá los dos primeros domingos de 2026, estos son, el domingo 4 de enero, previo al Día de Reyes, y el domingo 12, fecha de inicio de las rebajas de invierno. A su vez, el 1 y 6 de enero permanecerán cerrados.