La campaña navideña 2025 de los comercios de Sada (A Coruña) llega con premios, regalos y tardeo

Sada (A Coruña) enciende este viernes su alumbrado de Navidad y, a su vez, arranca de manera oficial la campaña comercial para estas fechas tan especiales. Este año llega con más de 4.000 euros en premios y más de 1.000 regalos directos para quienes realicen sus compras en los comercios del municipio.

Se repartirán bonos regalo por valor de 150, 100, 50 y 20 euros entre los clientes, además de tote bags, libretas, bolígrafos y llaveros que se obtendrán mediante rascas entregados por compras iguales o superiores a 15 euros.

Cerca de 50 comercios adheridos participarán en esta campaña, que pretende incentivar el consumo local y reforzar la importancia del comercio de proximidad. La iniciativa está promovida por la nueva directiva de ACESADA en colaboración con el Concello de Sada, a través de las concejalías de Promoción Económica y Cultura.

Desde ACESADA destacan que esta iniciativa representa "una apuesta fuerte por el relanzamiento del comercio de barrio", subrayando los múltiples beneficios de comprar en las tiendas de Sada: cercanía, atención profesional, creación y mantenimiento de empleo, seguridad, sostenibilidad económica y ecológica, revalorización de la zona y, sobre todo, el valor de contribuir a la vida del municipio.

Como complemento a la campaña, se celebrarán dos Tardeos Navideños los días 19 de diciembre y 2 de enero, de 17:00 a 21:00 horas. Habrá actividades infantiles, música en directo y, además, la visita de Papá Noel en la primera jornada y del Paje Real en la segunda. Durante estas fechas, los comercios participantes ofrecerán también descuentos y promociones especiales.

La campaña estará activa durante un mes, hasta el 5 de enero, y los premios podrán canjearse hasta el 31 de enero de 2026, contribuyendo así a aliviar la tradicional cuesta de enero y extendiendo los beneficios de la iniciativa más allá de las fiestas.