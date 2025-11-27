A Coruña enciende las luces de Navidad en Marineda City al ritmo del rock

La Navidad ha llegado a Marineda City. El centro comercial ha celebrado en la tarde de este jueves su encendido de luces con una fiesta a ritmo de rock de la mano de Rock en Familia.

El espectáculo I Love Rock & Roll de esta agrupación, con un repaso por temas icónicos del rock nacional e internacional de bandas como Led Zeppelin, AC/DC, Guns N' Roses o The Beatles, sirvió para ir abriendo boca por la tarde en una plaza Emilia Pardo Bazán que fue poco a poco llenándose de familias.

Al terminar su repertorio rockero, el espíritu navideño inundó el centro comercial con el encendido.

Con el 3, 2, 1... de la cuenta atrás Marineda se iluminó.

Cascadas de luces, bolas y, por supuesto, el gran árbol de Navidad comenzaron a brillar junto a confetti y mientras sonaba un Jingle Bells en versión villancico para dar el pistoletazo de salida a varias semanas de ambiente festivo.

Programación navideña

Con las luces ya encendidas, comienza la programación navideña del centro comercial que incluye actividades para todas las edades y también acciones solidarias.

Una de ellas se concentra junto al gran árbol de Navidad, en cuyas bolas los asistentes podrán depositar sus deseos. A través de unos raíles, las bolas se irán depositando en el interior del árbol durante las próximas semanas.

Por cada uno de estos deseos, el centro comercial donará un euro a Meniños, una asociación sin ánimo de lucro vinculada a la infancia. Las personas participantes entrarán, además, en un sorteo de tarjetas regalo.

Durante las próximas semanas, Papá Noel y los Reyes Magos también se dejarán ver por el centro comercial, donde se llevarán a cabo visitas para las familias en espacios libres de ruido en colaboración con la Fundación ENKI y la Federación de Autismo de Galicia.

Además, a través del programa Impresiona de la asociación Poten100mos, mujeres en riesgo de exclusión social estarán a cargo del servicio de empaquetado de regalos durante la campaña navideña.

El programa navideño de Marineda City contará con espectáculos de teatro, magia y circo para las familias entre el 5 y el 30 de diciembre en la plaza Emilia Pardo Bazán. El día 30 habrá en esta misma ubicación unas precampanadas de fin de año infantiles con un concierto de Pop del Arte.

En el exterior, se puede visitar ya y hasta el 11 de enero su tradicional mercadillo navideño con siete puestos de artesanía tradicional de bisutería, minerales, calcetines, figuras, peletería y perfumería árabe. También por aquí pasarán los personajes de Mundo Ocio.

Asimismo, durante estas semanas hasta el 11 de enero se podrá visitar en la planta 1 la exposición Bodies Evolution sobre la anatomía humana con 8 cuerpos y más de un centenar de órganos reales.

Durante la campaña navideña, el centro comercial permanecerá abierto el 30 de noviembre y los días 6, 8, 14, 21 y 28 de diciembre de 2025.

Las primeras Navidades tras la ampliación

Para estas Navidades, Marineda City cuenta con una parte renovada tras la ampliación que se inauguró el pasado mes de octubre.

Junto a la plaza Emilia Pardo Bazán, epicentro de la vida del centro comercial, se ha llevado a cabo una reforma para incluir casi una treintena de nuevos negocios que van desde la alimentación hasta la moda, pasando por tiendas para mascotas o con artículos de hogar. Algunas de las marcas que ahora se pueden encontrar aquí son Scalpers, Mango Teen, Kiabi, Pepco, Punt Roma, Joma, Primaprix, JYSK, Druni o VIPS, además de Mercadona.

Con esta ampliación, el centro comercial coruñés pasa a ser el segundo más grande de España.