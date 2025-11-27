El Centro Comercial Cuatro Caminos de A Coruña enciende las luces de Navidad entre el cariño por Bebeto.

A Coruña ha recibido a Bebeto con los brazos abiertos. La leyenda del Deportivo, que ayer presentó su libro en el Estadio de Riazor, ha estado este jueves en el Centro Comercial Cuatro Caminos firmando ejemplares y dando la bienvenida a la Navidad. Y es que el delantero dio paso al encendido de las luces navideñas en este espacio ante la atenta mirada de las numerosas personas que no han querido perderse el momento. Bebeto, además, será el encargado de encender el alumbrado de Navidad en la ciudad mañana viernes.

Las colas para poder tener Bebeto: el hombre que acunó el gol dedicado por el exfutbolista eran una realidad en la planta alta del centro comercial, frente a Mango, desde al menos media hora antes del inicio del acto, que iba precedido por un Meet and Greet con varias personas que disfrutaron de unos momentos más personales con el brasileño.

Numerosos aficionados del Dépor aprovecharon la ocasión para reencontrarse con el histórico dorsal 11 del equipo coruñés, con el que compartieron algunas anécdotas. "Estoy sintiendo un cariño muy grande de estar aquí en A Coruña. La gente muestra mucho amor y mucho cariño. Están en mi corazón. Es mi gente", confesó a Quincemil durante el acto.

Y no es para menos. Fueron cientos los ciudadanos que durante horas hablaron con la leyenda del Dépor, que no dudó en tener unas cariñosas palabras con aquellos que dedicaron la tarde de este jueves a conocerlo en persona. Bebeto firmó su biografía autorizada, pero también cromos o camisetas que los deportivistas atesoran con el mismo cariño que el exfutbolista guarda por A Coruña.

Lo hizo, además, con su eterna sonrisa, agradecido por la presencia de tanta gente, pequeños y mayores, que han querido conocerlo en persona. No es para menos: Cuatro Caminos se llenó esta tarde de ilusión no solo por la Navidad, sino también por el Dépor y todo lo que el club y figuras como el brasileño significan para la ciudad.

Emocionado por el gran recibimiento, Bebeto atendió a los asistentes y compartió con ellos una bonita tarde antes de dar inicio a la Navidad 2025 en el céntrico centro comercial. Lo hizo mientras no dejaba de saludar y hablar con el público, dedicando el libro, un relato íntimo que incluye fotografías inéditas, un epílogo de Mauro Silva y un artículo de Arsenio Iglesias escrito en 2022.

Una espectacular decoración que refleja la ilusión que levanta esta época del año. Los árboles colgando del techo junto a bolas gigantes complementan las luces de colores distribuidas por todo el centro comercial, en el que es posible ver otros elementos como un divertido muñeco de jengibre luminoso.

Presentación del libro y visita a escolares

Considerado una de las figuras más queridas del fútbol brasileño y del Superdépor, Bebeto presentó su biografía autorizada acompañada por el autor, Álex Centeno, ayer en Riazor. "Bebeto se ha abierto en canal y lo cuenta todo y por eso le quiero dar las gracias", aseguraba ante los medios el escritor y también periodista.

"Es un libro con mi historia. Veo muchas fotos que son parte de mi vida y agradezco a todos por estar aquí. Gracias a mis compañeros, en especial a Nando y Donato que están aquí. Gracias a Dios he llegado aquí y veo al Dépor primero. Ojalá suba a Primera, el lugar que nunca debió abandonar. Espero que en 2030 el Mundial llegue a A Coruña porque se vive el fútbol con mucha pasión", señaló el futbolista a los presentes.

Y es que Bebeto, con emoción, reconoció el fuerte vínculo que lo une a la ciudad herculina. "A Coruña es mi segunda casa y tengo muchos amigos aquí. Siento una gran emoción. Veo el campo precioso, en mi época no estaba así", señaló el exfutbolista, acompañado por su mujer.

Este jueves por la mañana, un encuentro reunió a más de 400 estudiantes y docentes en el auditorio del Centro Sociocultural Ágora con el delantero. El exjugador compartió anécdotas, emociones y momentos inolvidables de su paso por el Deportivo con el alumnado de los colegios Curros Enríquez, Alborada, María Barbeito, Wenceslao Fernández Flórez y José Cornide horas antes de desplazarse hasta Cuatro Caminos, donde firmó los libros y dio paso al encendido de las luces de Navidad del centro comercial.