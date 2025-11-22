La tienda exclusiva de A Coruña que brinda "la paz y el silencio" de la pesca submarina

Bajo la superficie del mar desaparece el ruido y reina la calma. En ella se refugian los buceadores, los nadadores y otros deportistas, como los que practican pesca submarina. En A Coruña hay una sola tienda especializada en esta modalidad, a unos pasos del mar, entre las playas de Riazor y San Roque.

Hace 30 años abrió Solo Sub en la calle Almirante Eulate porque "había demanda de tiendas especializadas dedicadas exclusivamente a pesca submarina, a pulmón, sin más, sin oxígeno". Lo explica Fernando Galmán, su propietario, que en 1980 había comenzado a competir, a pescar en las profundidades.

Hoy hay demanda en este deporte aún, aunque "se compra mucho por internet" o "se ahorra en el gasto". "Con 500 euros uno se hace con un equipo básico adecuado para tirarse al mar y pescar": aletas, escarpines, cuchillo, cinto, plomo, traje de neopreno, máscara, tubo, boya y fusil de goma o de aire.

Galmán es de los que todavía salen a pescar, a O Portiño, San Amaro o la zona de la Torre, o a otras zonas del litoral de la comarca, hasta Ferrol y Doniños. En grupos de Whatsapp hay quedadas entre experimentados practicantes, a los que a menudo se suma algún iniciado, aunque pescar en solitario proporciona "la paz y el silencio" que tanto aprecia el dueño de Solo Sub.

Aletas de distintas marcas en Solo Sub. Quincemil

Pero en Galicia hay restricción temporal para los pescadores submarinos: del 1 de mayo al 30 de septiembre no hay límites para capturar; el resto del año está prohibido salvo fines de semana y días festivos. La norma autonómica solo permite pescar hasta cinco kilos de pescado al día y dos pulpos que no sobrepasen el kilo de peso.

"El pescador submarino es selectivo, no pesca lo que no come, va a la lubina o el sargo", define Galmán, que desea que la Xunta cambie la normativa y, como hacen otros países en Europa, amplíe el derecho a pescar: "Es un deporte, no se puede prohibir".

Dos mecánicos en la familia

Además de material de distintas marcas, en su tienda se tramitan permisos de pesca y licencias, "unas 1.000 al año". En Galicia, calcula, puede haber alrededor de 5.000. "La licencia federativa es más bien un seguro de responsabilidad civil por el uso de armas, y un seguro es necesario en caso de accidente", explica.

Tienda Solo Sub, en la calle Almirante Eulate, en A Coruña. Quincemil

También Solo Sub ofrece servicio de reparación de los equipamientos, del que se encarga su propietario. Fernando Galmán hijo es mecánico de pesca submarina como Fernando Galmán padre fue de hockey sobre patines.

El entrañable señor Galmán, fallecido el pasado mes de septiembre a los 90 años, dedicó tres décadas de su vida a reparar los patines del Liceo y mantenerlos en las mejores condiciones. El mecánico, lo llamaban, otro de los artífices de los títulos y trofeos del club coruñés. Su hijo Fernando también agarró el stick cuando era joven, pero la pesca bajo el agua le sedujo más.