La Diputación de A Coruña amplía hasta el 3 de diciembre el programa MercaNaVila ante la alta demanda

La Diputación de A Coruña decidió ampliar hasta el 3 de diciembre el periodo de vigencia del programa MercaNaVila, tras registrar una respuesta extraordinaria por parte de la ciudadanía y del comercio de proximidad de las distintas comarcas de la provincia. La decisión atiende también a las peticiones trasladadas por varios ayuntamientos y por la Federación Gallega de Comercio, que recoge las demandas de las asociaciones locales.

El presidente Valentín González Formoso explicó que, desde su lanzamiento el pasado 20 de octubre, MercaNaVila superó con creces las previsiones iniciales: se registraron cerca de 80.000 bonos descargados, más de 156.000 operaciones de compra y un volumen de ventas superior a los 9,6 millones de euros. Participan en la iniciativa 1.188 establecimientos adheridos en las villas y ayuntamientos de menos de 20.000 habitantes de toda la provincia.

Dotado con un presupuesto de 6 millones de euros, MercaNaVila tiene como objetivo impulsar el consumo en el comercio local y apoyar al tejido económico de los ayuntamientos más pequeños de la provincia de A Coruña. Hasta el momento, más de 2 millones de euros en descuentos ya fueron aplicados, generando un impacto directo en la dinamización comercial y en el mantenimiento del empleo local.

El programa está teniendo una incidencia especialmente positiva en el medio rural y en los municipios de menor población, que son los principales beneficiados. MercaNaVila contribuye a dinamizar las calles de las villas, atrayendo clientela que en otros momentos se desplazaría a las grandes ciudades para realizar sus compras e, incluso, favoreciendo el efecto contrario: que personas de las urbes se acerquen a las villas de la provincia a hacer sus compras.

De este modo, la iniciativa refuerza la actividad económica en los núcleos más pequeños y ayuda a mantener vivo el comercio de proximidad.

La adhesión de comercios en todas las comarcas garantiza una participación amplia y equilibrada, y permite generar un efecto multiplicador en las economías locales, fortaleciendo el tejido comercial de la provincia. El programa refleja así el compromiso de la Diputación de A Coruña con la dinamización del rural, la cohesión territorial y la competitividad del pequeño comercio, elementos fundamentales para garantizar un modelo de desarrollo sostenible y equilibrado.

Descuento doble en Black Friday

La ampliación del plazo de MercaNaVila permitirá además a los consumidores aprovechar el periodo de ofertas del Black Friday, logrando un descuento adicional en sus compras, y anticipar sus compras de cara a la Navidad.

La Diputación, en colaboración con la Federación Gallega de Comercio, agradece la implicación de los ayuntamientos y de las asociaciones de comerciantes en la difusión y puesta en marcha de un programa que está llegando a todos los rincones de la provincia, incluidos aquellos con menor densidad de población.

MercaNaVila se enmarca en una estrategia más amplia de la institución provincial para fortalecer el comercio de proximidad y apostar por la dinamización socioeconómica del rural de la provincia.

MercaNaVila, descuentos de 100 € para dinamizar el comercio local

Cada bono MercaNaVila permite descuentos de hasta 100 euros por persona, aplicando un descuento directo de entre 5 y 15 euros en el momento de la compra. El objetivo es facilitar el acceso a productos y servicios de proximidad, al tiempo que se incentiva el consumo en los establecimientos participantes. Peluquerías, tiendas de moda, librerías, ferreterías, tiendas de electrodomésticos, ópticas, joyerías... son muchos los negocios que se han sumado al programa.

A través de la plataforma web oficial (https://mercanavila.gal/

), las personas usuarias pueden descargar gratuitamente sus bonos, consultar los comercios adheridos y localizar los establecimientos más próximos por ayuntamiento o sector.