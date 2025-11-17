La Xunta de Galicia mantiene el presupuesto de 5 millones de euros para el Bono Comercio del 2026

La última edición del Bono Activa Comercio lanzada en Galicia agotó su presupuesto de 2,5 millones de euros en poco más de dos días. De acuerdo con un informe presentado este lunes en el Consello da Xunta, esto se tradujo en más de 200.000 compras y en la movilización de 22,3 millones de euros.

Según los datos presentados por el presidente autonómico, Alfonso Rueda, más de 7.000 comercios se beneficiaron de esta campaña, lo que acredita "esta nova dición para dinamizar o pequeno comercio galego".

Por provincias, Pontevedra fue la que más gastó con 9 millones de euros en ventas, seguidas de A Coruña con 6,8 millones, Ourense con 3,5 millones y Lugo con 2,9 millones.

En los dos días en los que se pudo utilizar el bono, las solicitudes llegaron a aumentar en un 15% respecto a ediciones anteriores. Este 2025 se lanzaron dos campañas, sumando un total de 5 millones de euros de presupuesto, una partida que se repetirá en el 2026 tal y como avanzó Alfonso Rueda.