El gasto medio previsto en Galicia para este Black Friday cae un 21% respecto al pasado, según Cetelem

El gasto medio previsto por los gallegos para este Black Friday alcanza los 236 euros, lo que supone un descenso del 21% respecto a 2024 y se sitúa un 15% por debajo de la media española, establecida en 278 euros, según el Observatorio Cetelem.

Según los datos de una encuesta online a mil personas mayores de edad que recoge Europa Press, el 64% de los consumidores gallegos afirma que comprará durante el Black Friday, lo que supone ocho puntos menos que el año anterior y cuatro puntos por debajo de la media nacional.

Asimismo, el 59% de los gallegos sostiene que combinará la tienda física y el canal online, un aumento de 26 puntos respecto a 2024 y diez puntos por encima de la media nacional. Por su parte, el canal online cae 20 puntos, al pasar del 56% en 2024 al 36% en este año, y la tienda física desciende del 11% el año pasado al 5% en la actualidad.

Los productos más demandados serán moda, calzado y complementos, con un 67%. Le siguen los dispositivos móviles, con un 43%, y los sectores de salud y belleza y electrodomésticos, informática y electrónica de consumo, ambos con un 38%.

El 63% de los gallegos aprovechará el Black Friday para adelantar compras de Navidad, un dato que se mantiene igual que en 2024 y 12 puntos por debajo de la media nacional.

El estudio también revela que uno de cada cuatro gallegos utilizará herramientas de Inteligencia Artificial para sus compras, lo que representa cinco puntos más que la media española. Estas herramientas se emplearán principalmente para comparar precios o verificar ofertas.