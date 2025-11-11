El Obelisco de A Coruña se transformará en una gran fiesta para celebrar el magosto

Este viernes, 14 de noviembre, la zona Obelisco organizará una gran fiesta con un magosto, como vienen celebrando otros barrios de la ciudad desde el inicio de la época otoñal.

Durante esa tarde, todas las compras que se realicen en los comercios de la zona asociados tendrán una ventaja: los tickets de compra se podrán canjear por vales para un cornete de castañas y chocolate.

La celebración tan típica del otoño gallego tendrá lugar entre las 16:00 y las 20:00 horas.