Coruña The Style Outlets llena noviembre de planes familiares y prepara dos semanas de Black Days

Coruña The Style Outlets afronta noviembre con una programación repleta de propuestas para toda la familia, desde actividades infantiles hasta promociones especiales y experiencias de ocio.

El centro comercial de Culleredo se convierte así en un punto de encuentro para disfrutar de compras y diversión durante todo el mes.

Todos los sábados, el Pollo Pepe será el protagonista con visitas llenas de cuentos, risas y juegos pensadas para que las familias compartan tiempo juntas.

La actividad es gratuita y está dirigida a los más pequeños, que podrán interactuar con este popular personaje infantil.

Del 17 al 31 de noviembre llegarán los Black Days, dos semanas marcadas por ofertas y descuentos coincidiendo con la campaña del Black Friday.

Moda, complementos y artículos del hogar formarán parte de una batería de promociones pensadas para adelantar las compras navideñas.

El centro incorpora además un plan de ocio perfecto para completar la jornada: la bolera, donde pasar una tarde de juegos entre amigos o en familia tras una sesión de compras.

Una propuesta integrada dentro de su apuesta por ofrecer experiencias accesibles para todo tipo de público.

La zapatería Krak acaba de inaugurar un nuevo espacio, ampliando su presencia en el centro con dos locales y una oferta mayor de calzado.

También regresa el Súperjueves, la jornada mensual en la que las tiendas lanzan descuentos y promociones exclusivas durante un tiempo limitado.