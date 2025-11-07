Agotado en dos días el Bono Activa Comercio de Galicia

El Bono Activa Comercio de Galicia está agotado. Poco más de dos días después del lanzamiento de la segunda edición de 2025, los clientes ya no pueden descargar los bonos a través de la web, donde se indica que ya no queda presupuesto. La Xunta destinó 2,5 millones de euros.

Esta segunda edición arrancó el pasado miércoles a las 09:00 horas con gran éxito: en solo dos horas, se movilizaron 620.000 euros en las cuatro provincias. Un día después, ya se había consumido más de la mitad del presupuesto destinado a esta iniciativa. Este viernes, 50 horas después de que comenzase, el Bono Activa Comercio de noviembre ya se ha agotado.

La campaña también genera un gran interés entre los comercios: comenzó con más de 6.000 establecimientos inscritos, cifra que siguió creciendo durante la jornada del jueves. Esto es así porque la segunda edición de 2025 arrancó con los locales de la anterior adheridos, pero todos aquellos que quisiesen podían pasar a formar parte del programa.

El conselleiro de Emprego, Comercio e Emigración, José González, explicó el pasado miércoles que en los presupuestos de 2026 se consignarán de nuevo 5 millones de euros para consolidar esta acción dinamizadora del comercio local, que ha logrado movilizar más de 110 millones en ventas desde el año 2021.

La última edición se saldó con cerca de 215.000 bonos descargados y más de 11 millones de euros movilizados en compras.

¿Cómo funciona el Bono Activa Comercio?

Cada bono tiene un descuento de 30 euros para compras realizadas en los comercios adheridos. La Xunta habilitó, como en ediciones anteriores, la página web www.bonoactivacomercio.gal para la descarga de los bonos, tras lo que podían ser canjeados en los establecimientos mediante su formato digital QR.