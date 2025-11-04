Starbucks abre en Marineda City su tercer local en A Coruña.

La cadena estadounidense Starbucks ha abierto su tercer local en A Coruña. Ubicado en el recientemente renovado Marineda City, la cafetería cuenta así con tres locales en la ciudad tras el del centro comercial de El Corte Inglés en Ramón y Cajal y el de la esquina entre Rúa Nova y la calle Real.

Con esta incorporación, la compañía suma cinco establecimientos en Galicia y 166 en toda España.

Este nuevo establecimiento cuenta con un equipo de 13 baristas en un espacio de unos 166 metros cuadrados y con capacidad para 53 clientes. El director general de Starbucks Iberia, Antonio Romero, destacó que "este nuevo espacio está pensado para ser un lugar de encuentro entre coruñeses y coruñesas".

Los primeros clientes recibieron un vaso reutilizable y una tote bag con una ilustración de Carlos Arrojo con motivos inspirados en la ciudad y en la marca. Durante las dos primeras semanas de apertura, además, los clientes de la aplicación contarán con algunas ventajas.

Paralelamente, la marca destinará la recaudación obtenida en la inauguración al Banco de Alimentos de la Provincia de A Coruña dentro de la iniciativa Aperturas con Causa de la Fundación Alsea.